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12 ноября • обновлено в 11:16
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Нардепы устроили перепалку перед заседанием в Раде

1.1т
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Народные депутаты устроили словесную перепалку 12 ноября перед заседанием Верховной Рады Украины.

Соответствующее видео из зала парламента опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).

В кадре фигурируют нардепы Вадим Ивченко ("Батьківщина"), Николай Тищенко, Михаил Радуцкий (оба – "Слуга народа").

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Нардепы в зале заседаний

Нардепы в зале заседаний

скриншот видео

Так, перед началом заседания представители "Батьківщини" разносили буклеты с информацией (предположительно, о рынке земли), однако парламентариям из других фракций это не понравилось.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады.

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Персоны
Вадим Ивченко Николай Тищенко Михаил Радуцкий
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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