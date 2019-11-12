Нардепы устроили перепалку перед заседанием в Раде

Народные депутаты устроили словесную перепалку 12 ноября перед заседанием Верховной Рады Украины.
Соответствующее видео из зала парламента опубликовал фотограф Ян Доброносов на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть, проскролльте страницу до конца).
В кадре фигурируют нардепы Вадим Ивченко ("Батьківщина"), Николай Тищенко, Михаил Радуцкий (оба – "Слуга народа").
Нардепы в зале заседаний
скриншот видео
Так, перед началом заседания представители "Батьківщини" разносили буклеты с информацией (предположительно, о рынке земли), однако парламентариям из других фракций это не понравилось.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива попался на "рукоблудии" в зале Верховной Рады.
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