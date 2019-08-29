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Нардепы избрали главу Верховной Рады

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Депутаты Верховной Рады Украины IX созыва избрали спикером парламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария на заседании 29 августа. Против голосовала фракция "Европейская солидарность" — 25 нардепов, 1 — внефракционный.

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

Скриншот видео

Нардепы избрали главу Верховной Рады
Нардепы избрали главу Верховной Рады

Разумков, выступая с трибуны Рады во время обсуждения его кандидатуры, заявил, что новый парламент должен решить вопрос отмены депутатской неприкосновенности, и это должны поддержать все политические силы.

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"Необходимо выстроить новые партнерские отношения между властью и оппозицией, перейти от голосований за подковерные договоренности к голосованию за общие интересы нашего государства. Первым тестом для этого станет голосование именно за эту депутатскую неприкосновенность", — сказал он.

Разумков родился 8 октября 1983 года в Бердичеве. Политтехнолог, политический аналитик, управляющий партнер и директор Ukrainian Politconsulting Group. Занимал руководящие должности в коммерческом и государственном секторах, а также в политических партиях. Работал на избирательных кампаниях с 2006 года.

В президентской кампании 2019 года был спикером избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины IX созыва во время первого заседания создала пять парламентских фракций и депутатскую группу.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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Тымчук Виктор
Тымчук Виктор
Петухи в заднице,а не в оппозиции.......
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Антошин Денис
Антошин Денис
А как же Палубий? Я к нему так привык
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Обосцацца!
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