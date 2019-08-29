Нардепы избрали главу Верховной Рады

Депутаты Верховной Рады Украины IX созыва избрали спикером парламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

За соответствующее решение проголосовали 382 парламентария на заседании 29 августа. Против голосовала фракция "Европейская солидарность" — 25 нардепов, 1 — внефракционный.

Дмитрий Разумков Скриншот видео

Разумков, выступая с трибуны Рады во время обсуждения его кандидатуры, заявил, что новый парламент должен решить вопрос отмены депутатской неприкосновенности, и это должны поддержать все политические силы.

"Необходимо выстроить новые партнерские отношения между властью и оппозицией, перейти от голосований за подковерные договоренности к голосованию за общие интересы нашего государства. Первым тестом для этого станет голосование именно за эту депутатскую неприкосновенность", — сказал он.

Разумков родился 8 октября 1983 года в Бердичеве. Политтехнолог, политический аналитик, управляющий партнер и директор Ukrainian Politconsulting Group. Занимал руководящие должности в коммерческом и государственном секторах, а также в политических партиях. Работал на избирательных кампаниях с 2006 года.

В президентской кампании 2019 года был спикером избирательного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины IX созыва во время первого заседания создала пять парламентских фракций и депутатскую группу.

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