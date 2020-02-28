В пятницу, 28 февраля, народный депутат от "Слуги народа" Владимир Крейденко сорвал сессию в Мелитопольском горсовете. Политик выломал дверь в сессионный зал и, ворвавшись в помещение, начал прыгать по столам.

Как пишет РИА Мелитополь, Крейденко привез в город Мелитополь людей из Киева и вместе со сторонниками экс-нардепа Евгения Балицкого организовал потасовки в горсовете (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Известно, что утром, 28 февраля, у здания горсовета проходил митинг против принятия закона о земле. Протестующие привезли под стены мэрии сельхозтехнику и вышли с плакатами: "Ганьба Крейденко! Прочь от нашей земли", "Вова! Земля не товар", "Крейденко – продажа земли – зрада Украины".

Владимир Крейденко Скриншот

При этом рядом Крейденко организовал пикет, на котором требовали отменить тарифы теплосети. Среди участников этого пикета, кроме местных жителей было много приезжих. По информации издания, в толпе были замечены участники мелитопольского марша "русская весна" 2014 года.

Митинг у мэрии РИА Мелитополь

Митинг у мэрии Мелитополя РИА Мелитополь

Сообщается, что Крейденко со сторонниками начали руками и ногами выбивать дверь в сессионный зал. При этом за этим наблюдали полицейские, которые сделали ему лишь замечание. На что "слуга народа" заявил, что будет писать заявление на полицейских, которые препятствуют деятельности депутата ВР.

Позже Крейденко все-таки прорвался в зал, где местные депутаты собирались проводить заседание. Но депутат занял кресло ведущего сессионное заседание секретаря, и не хотел его покидать. Управделами исполкома Михаил Семикин пытался призвать к порядку депутата, но тот вцепился в кресло и кричал на весь зал. Затем дошло до обливания друг друга водой. Зал скандировал Крейденко "Ганьба!"

Митинг у мэрии Мелитополя РИА Мелитополь

Митинг у мэрии Мелитополя РИА Мелитополь

Секретарь горсовета Роман Романов с трибуны призвал к порядку, и требовал Крейденко покинуть президиум.

"Владимир Викторович, я прошу вас вести, как подобает народному депутату, а не вносить деструктив в проведении сессии! Вы ведете себя, как нецивилизованный человек. Прошу покинуть место в президиуме, как того требует регламент, сесть в зал и согласно регламенту выступить, когда председатель даст вам слово", – отметил Романов.

Крейденко сорвал заседание Скриншот

Крейденко пытаясь сорвать заседание, выбежал к трибуне, но его остановили депутаты горсовета. На что политик закричал: "Народного депутата защимили!". В итоге в зале началась потасовка. В стычке Крейденко удалось даже схватить за горло местного депутата Максима Бельчева. При этом рядом стояли полицейские, которые пытались контролировать ситуацию.

Позже Крейденко вскочил на столы, и выкрикивал, что ему не дают выступить. В результате депутатам пришлось досрочно закрыть сессию.

Крейденко залез на стол Скриншот

Уже на выходе из мэрии Крейденко заявил, что 1 марта он подаст в Верховную Раду постановление с инициативой о роспуске Мелитопольского городского совета.

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