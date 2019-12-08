"Наконец-то вы вернули территории!" Зеленскому припомнили дерзкие речи о встрече с Путиным

В сети появилось видео, записанное после первого тура президентских выборов, в котором тогда еще кандидат в президенты Владимир Зеленский говорил, что скажет Владимиру Путину при первой встрече.

Так, на брифинге 1 апреля Зеленский отметил, что в случае личной встречи с Путиным, он якобы скажет: "Наконец-то вы вернули наши территории" (чтобы посмотреть видео, доскролльте доконца).

“Если я встречусь с господином Путиным, я ему скажу: “Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории и помогали людям, которые участвовали в эскалации в Крыму и Донбассе, помогали им на всем их страшном, жестоком и отвратительном пути?” – заявил Зеленский.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

Напомним, что встреча в Нормандском формате, котором примут участие президенты Украины, России, Франции и Германии пройдет 9 декабря в Париже. Она начнется в 17:00 и продолжится три часа.

Зеленський на питання про зустріч із Путіним: А що вже є дата нашої зустрічі? Якщо зустрінусь із паном Путіним, я йому скажу: "Ну нарешті ви повернули наші території. Скільки ще готові компенсувати?" pic.twitter.com/SBtDQFfcNj — НВ (@tweetsNV) 31 марта 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 декабря Владимир Зеленский выступил в прямом эфире на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", где рассказал о своих планах на саммите.

Стало известно, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

Первый президент Леонид Кравчук обратился к оппозиционным фракциям, которые заявили, что выходят на Площадь перед "нормандским" саммитом. Он призвал их поддержать украинскую сторону на переговорах.

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что на саммите Зеленский будет поднимать вопрос сроков возврата пленных украинцев, прекращение огня и вывод войск противника с Донбасса.

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