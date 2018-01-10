"Атака" США на Россию: мир предупредили о серьезных последствиях

Конфликт между США и Россией значительно шире ситуации в Сирии, так как оба государства отстаивают свои политические интересы.

Такое мнение в комментарии "Обозревателю" высказал дипломат Богдан Яременко.

"Очень много эпизодов, в том числе с Украиной и Северной Кореей, где оба государства имея свои интересы пытаются реализовать их с помощью поддержки той или иной стороны", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что США поставляет оружие Украине, а Россия в Северную Корею. "Нагнетание противостояния может быть на любом этапе в силу человеческого фактора и привести к серьезным последствиям", - сказал Яременко.

Он добавил, что в силу вышеуказанных факторов исключить обострение отношений США и России нельзя.

Ранее "Обозреватель" сообщал о том, что в Пентагоне резко осадили Россию.