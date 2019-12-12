"Надолго меня не хватит": министр Украины пожаловался на низкую зарплату

Зарплата в 29 тыс. грн не устраивает министра юстиции Дениса Малюську, ведь его семье приходится экономить.

На трудности Малюська пожаловался несмотря на повышение зарплаты, ведь еще недавно он получал 16 тысяч грн, передает "Зеракло недели".

Чиновник подчеркнул, что раньше ежемесячные расходы семьи составляли приблизительно 100 тыс. грн.

"Если зарплата не повысится хотя бы до 80 тысяч грн – надолго меня не хватит. Меньше – это не долговременная история трудоустройства. Четверо детей, это требует средств", – подчеркнул министр.

Он добавил, что в правительстве готовы рассмотреть повышение зарплаты, ведь на это обращают внимание международные инвесторы.

"Да, конечно. Есть консенсус внутри правительства. И более того, даже международные инвесторы, которые вкладывают средства в Украине, постоянно нас об этом спрашивают. Ведь понимают правительство, которое получает мизерную заработную плату, живет за счет чего-то другого. Это могут быть только взятки или дополнительные неформальные расходы под какие-то обязательства. Мы так не работаем. Соответственно, у нас нет другого выхода, кроме как повысить заработную плату", – подытожил он.

Денис Малюська пожаловался на зарплату ФБ Дениса Малюськи

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов заявил, что зарплаты в 18 тысяч гривен ему "ни на что не хватает". По словам министра, он живет на накопленные ранее сбережения.

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