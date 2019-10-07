"Надежды все меньше": Зеленский обратился к Макрону с необычной просьбой

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидера Франции Эммануэля Макрона продолжить поиски моряков корабля "Bourbon Rhode", который затонул в Атлантическом океане.

Об этом в понедельник, 7 октября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.

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"К сожалению, удалось спасти очень мало. Мы знаем о подтвержденной гибели некоторых из них. Продолжаются поисковые работы. Президент Украины обратился к президенту Макрону продолжить поиски, насколько это возможно, хотя надежды на то, что мы найдем, с каждым днем все меньше", – отметил дипломат.

Владимир Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 сентября в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", на борту которого было около 10 украинцев. Как выяснилось позже, судно затонуло.

Местные спасатели вместе с военно-морскими силами Франции осуществляли поиски членов экипажа, подключив к операции вертолеты.

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