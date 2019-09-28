На Западе успех Зеленского связывают с дистанцированием от Коломойского - СМИ

Успех президентства Владимира Зеленского прямо зависит от того, сможет ли он дистанцироваться от крупного бизнеса и, прежде всего, от Игоря Коломойского. Об этом пишет Валерий Литонинский в журнале "Корреспондент".

Данный вопрос, по словам автора, был поднят в редакционной статье Financial Times.

При этом, Литонинский убежден: вероятность такого "развода" - небольшая.

"Особенно учитывая роль Игоря Валерьевича в попадании Зеленского на Банковую и влияние бизнесмена на новую конфигурацию власти. Коломойский контролирует часть фракции "Слуги народа" в парламенте и депутатскую группу "За будущее", его друг возглавляет Министерство внутренних дел. Так что если "бракоразводный процесс" и начнут, то будет он очень болезненным", – пишет Литонинский.

Новости Председатель НКРЭКУ ответила на давление ферросплавщиков Коломойского

Он также отмечает, что в отличие от других олигархов, к примеру, Рината Ахметова, на чьи бизнес-интересы начато наступление, Коломойский не скрывает роста своего влияния на государственную компанию "Центрэнерго" и расчитывает на получение сатисфакции за национализацию "Приватбанка". Также наступление ведется на оппонентов Коломойского из прошлой власти в финансовой и энергетической сферах.

"Не спешит возвращаться в Украину экс-чиновник, перешедший дорогу Коломойскому - экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк. Принятая при нем формула Роттердам + подняла тариф на электроэнергию для ферросплавных заводов Коломойского, за нее же против самого Вовка сейчас в Украине открыто уголовное производство", – говорится в статье.

Напомним, ранее старший научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Ослунд выразил жесткую позицию в отношении Коломойского, заявив, что тот должен сидеть в тюрьме, а не давать интервью в кулуарах форума YES. А позже в интервью "Новому Времени" предложил президенту убрать олигарха из своего круга общения.

Глава отдела стратегии развивающихся рынков банка Standard Bank Тимоти Эш также заявил, что Коломойский становится тем человеком, который будет препятствовать работе в Украине западных и американских инвесторов.

Гендиректор инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала назвал влияние бизнесмена Коломойского на президента и парламент большим риском для Украины. Он напомнил, что у олигарха "репутация рейдера № 1".

Кроме того, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, предложил президенту поступить с Коломойским по сингапурскому сценарию, предполагающему начинать борьбу с коррупцией и монополиями со своих друзей.

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