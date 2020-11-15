На выборы во втором туре пришел лишь каждый четвертый украинец
В воскресенье, 15 ноября, средняя явка на выборах городских голов в Украине (повторное голосование) составила 24,0%
Как сообщает пресс служба Центральной избирательной комиссии, такие явка на 8% меньше, чем была в этих местах 25 октября 2020.
Точные данные по городам:
Луцк – 25,96%
Краматорск – 23,14%
Украинка – 31,46%
Одесса – 25,14%
Суммы – 19,02%
Херсон – 20,89%
Каменец-Подольский – 34,29%
Добавим, что глава гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook сообщила, что явка во втором туре местных выборов в Украине составила 23,9%. По ее словам, погрешность не превысила 1,4%.
"По состоянию на 20:00 агрегированная явка в семи общинах составляет 23,9% по данным наблюдателей" Опоры "непосредственно с участков", – отметила она.
При этом Айвазовская отметила, что в 2015 году явка во время повторного голосования была выше – 34%.
Напомним, что 15 ноября в Украине прошел второй тур местных выборов-2020. Повторное голосование было назначено в Киевской, Волынской, Донецкой, Одесской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой областях.
Как сообщал OBOZREVATEL, появились первые результаты второго тура местных выборов в Украине.