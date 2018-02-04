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Стало известно, что стоит за выдвижением Явлинского в "миротворцы" по Донбассу

2.1т

Возможная замена российской стороной Владислава Суркова в качестве главного переговорщика по военному конфликту на Донбассе оппозиционным политиком Григорием Явлинским является тактическим шагом Кремля.

Об этом в эфире ObozTV заявил старший научный сотрудник Национального института стратегических исследований Андрей Каракуц.

"Я не верю, что это существенно на что-то будет влиять. В чем важность Суркова? Он на самом деле влияет на те процессы, которые происходят на оккупированных территориях. Явлинский в данном случае – это скорее будет знак, что Россия меняет свою позицию, но решать она не собирается. Россия пытается продемонстрировать, что она не входит в конфронтацию, не пытается делать деэскалацию. Зачем это делается? Это тот же способ облегчить санкции", - считает эксперт.

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При этом он подчеркнул недееспособность минских переговоров.

"Минск" демонстрирует то, что ни одна сторона не хочет выполнять первое условие – полное прекращение огня. Минские переговоры позволяют определенные прорывы, как это было, например, с обменом заложников, но существенно они не влияют именно на сам конфликт", - отметил он.

По словам Каракуца, также сейчас не время и для масштабных военных операций.

"Нужно продолжать дипломатический процесс и переговоры. Есть определенные достижения в переговорном процессе и нужно только подождать, когда они будут утверждены на самом высоком уровне. То есть, хотя бы на уровне "нормандской четверки", - заключил он.

Как писал "Обозреватель", в интервью "МБХ медиа" Явлинский заявил, что может сменить Суркова на посту главного переговорщика по военному конфликту в Украине.

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Персоны
Григорий ЯвлинскийВладислав СурковВладимир Путин
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