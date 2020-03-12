Главная Новости
12 марта • обновлено в 12:04
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Националисты затолкали Сивохо, он упал: появилось видео

5.1т
Читать материал на украинском

Во время презентации Национальной платформы единства и примирения, которую представил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо, произошла потасовка.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, через полчаса после начала мероприятия представитель полка "Азов" Сергей Тамарин с места обратился к Сивохо, обвинив его в сдаче украинских интересов и предательстве. После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. После этого, конфликт продолжился в коридоре.

Националисты толкнули Сивохо, он упал.

Националисты затолкали Сивохо, он упал: появилось видео

Новость дополняется..

Националисты затолкали Сивохо, он упал: появилось видео

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Глеб Иванов
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
10
10
Смешно
31
Интересно
7
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Куралесов Вася
Куралесов Вася
сивоха, устраивай свои платформы под обстрелами росейских ихтамнетов!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
xpюююю, мы хотим штоб BOЙHA продолжалось! xpюююю!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
Куралесов Вася, батя твой в курсе, что я твоей мамаше за щеку калакаю
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Куралесов Вася
Куралесов Вася
Свинов Xрюкан, а пуйло знает, что ты тут калякаешь его жизненное кредо?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Serov Oleg
Serov Oleg
мавпы...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги