Националисты затолкали Сивохо, он упал: появилось видео

Во время презентации Национальной платформы единства и примирения, которую представил советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Сивохо, произошла потасовка.

Как сообщает корреспондент OBOZREVATEL, через полчаса после начала мероприятия представитель полка "Азов" Сергей Тамарин с места обратился к Сивохо, обвинив его в сдаче украинских интересов и предательстве. После нескольких минут перепалки ведущий объявил о завершении мероприятия. После этого, конфликт продолжился в коридоре.

Националисты толкнули Сивохо, он упал.

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