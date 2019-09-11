На кнопкодавстве погорел еще один нардеп от Зеленского: момент попал на видео

Депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Елену Копанчук (фракция "Слуга народа") поймали на кнопкодавстве.

Соответствующее видео опубликовало "Честно" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Указывается, что инцидент произошел 11 сентября в 13:32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) основы.

Кнопкодавство в Раде Скрин видео

Судя по видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа – мажоритарщика "Слуги народа" с Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Известно, что Елена Копанчук прошла в Раду по мажориторке "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области.

Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй среди депутатов от партии "Слуга народа" за две недели работы новоизбранного парламента.

Елена Копанчук и Владимир Зеленский facebook.com/olena.kopanchuk

Елена Копанчук facebook.com/olena.kopanchuk

chesno.org

Напомним:

Активисты зафиксировали первый случай кнопкодавства в Верховной Раде девятого созыва во время голосования за законопроект об импичменте 10 сентября.

Нарушителем оказался народный депутат-мажоритарщик Александр Ковалев. Он нажал на кнопку другого внефракционного мажоритарщика Максима Ефимова.

Вторым стал мажоритарщик, который был избран в округе №156 от "Слуги народа", Сергей Литвиненко. Он проголосовал за своего коллегу Александра Скичко.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами. В частности, он предложил установить за "кнопкодавство" штрафы в размере от 51 до 85 тысяч гривен.

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