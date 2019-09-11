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11 сентября • обновлено в 22:10
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На кнопкодавстве погорел еще один нардеп от Зеленского: момент попал на видео

21.2т Читать материал на украинском

Депутата Верховной Рады Украины 9-го созыва Елену Копанчук (фракция "Слуга народа") поймали на кнопкодавстве.

Соответствующее видео опубликовало "Честно" (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Указывается, что инцидент произошел 11 сентября в 13:32, во время голосования за законопроект о внесении изменений в закон "О строительных нормах" по совершенствованию нормирования в строительстве (№1052) основы.

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Кнопкодавство в Раде

Кнопкодавство в Раде

Скрин видео

Судя по видео, Копанчук нажала на кнопку на пульте соседа справа – мажоритарщика "Слуги народа" с Волыни (округ №20) Вячеслава Рублева. В результатах голосования указано, что оба нардепа проголосовали "за".

Известно, что Елена Копанчук прошла в Раду по мажориторке "Слуги народа" от округа №189 в Хмельницкой области.

Это уже третий факт кнопкодавства в ВРУ 9-го созыва и второй среди депутатов от партии "Слуга народа" за две недели работы новоизбранного парламента.

Елена Копанчук и Владимир Зеленский

Елена Копанчук и Владимир Зеленский

facebook.com/olena.kopanchuk

Елена Копанчук

Елена Копанчук

facebook.com/olena.kopanchuk

На кнопкодавстве погорел еще один нардеп от Зеленского: момент попал на видео

chesno.org

Напомним:

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона об обеспечении личного голосования народными депутатами. В частности, он предложил установить за "кнопкодавство" штрафы в размере от 51 до 85 тысяч гривен.

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Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины видео Партия Слуга народа политика
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Лукавенко Михаил
Лукавенко Михаил
Пора наказывать и жёстко,через год могут играть на рояле.
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Petrenko Ivan
Petrenko Ivan
Рукой кнопкодавить можно. А вот если тем местом, которым на рояле играют- нельзя!
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
Кнопанчук )))
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