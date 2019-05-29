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"На Киев!" Опубликовано видео Саакашвили из аэропорта в Варшаве

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Третий президент Грузии Михеил Саакашвили отправился из варшавского аэропорта в Украину.

Видео с воздушной гавани экс-глава Одесской области опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 29 мая.

Саакашвили прибыл в аэропорт с деловом костюме с небольшой сумкой и чемоданом. С ним не было замечено охраны или группы сопровождения. В зале аэропорта его провожали сторонники, которые общались и фотографировались с ним. После политик направился на посадку самолета.

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Отметим, что ранее получил удостоверение личности на возвращение в Украину.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение Украины! А сейчас в аэропорт и в Киев!" – написал он в Facebook.

Михеил Саакашвили в Польше

Михеил Саакашвили в Польше

Facebook

Документы Михеила Саакашвили

Документы Михеила Саакашвили

Facebook

Документы Михеила Саакашвили

Документы Михеила Саакашвили

Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", третьему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

При этом партия президента Зеленского "Слуга народа " не намерена принимать в свой состав Саакашвили, которому вернули украинское гражданство.

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Персона
Михеил Саакашвили
Место
ПольшаВаршава
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