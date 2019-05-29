"На Киев!" Опубликовано видео Саакашвили из аэропорта в Варшаве

Третий президент Грузии Михеил Саакашвили отправился из варшавского аэропорта в Украину.

Видео с воздушной гавани экс-глава Одесской области опубликовал на своей странице в Facebook в среду, 29 мая.

Саакашвили прибыл в аэропорт с деловом костюме с небольшой сумкой и чемоданом. С ним не было замечено охраны или группы сопровождения. В зале аэропорта его провожали сторонники, которые общались и фотографировались с ним. После политик направился на посадку самолета.

Отметим, что ранее получил удостоверение личности на возвращение в Украину.

"Прекрасный консул Украины выдала мне в посольстве в Варшаве удостоверение личности на возвращение Украины! А сейчас в аэропорт и в Киев!" – написал он в Facebook.

Михеил Саакашвили в Польше Facebook

Документы Михеила Саакашвили Facebook

Документы Михеила Саакашвили Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский вернул лидеру движения "Рух нових сил", третьему президенту Грузии и экс-главе Одесской обладминистрации Михеилу Саакашвили украинское гражданство.

При этом партия президента Зеленского "Слуга народа " не намерена принимать в свой состав Саакашвили, которому вернули украинское гражданство.

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