На Харьковщине устроили выборы нардепа в масках: все детали

В воскресенье, 15 марта, в 179 округе в Харьковской области начались промежуточные выборы в Верховную Раду Украины, несмотря на карантин из-за пандемии коронавируса.

Народного депутата должны избрать Лозовский, Зачепиловский, Кегичевский, Красноградский и Сахновщинский районы из 37-ми кандидатов на мандат, сообщает гражданская сеть "Опора" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Все 189 избирательных участков в округе открылись вовремя. Для обеспечения охраны общественного порядка во время избирательного процесса на участках и в местах расположения избирательных комиссий привлекли 480 полицейских и 50 сотрудников Национальной гвардии Украины.

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках Опора

При этом на участках предусмотрели карантинные меры. Все члены комиссий надели медицинские маски,а для избирателей развесили информацию о предотвращении распространения коронавируса.

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

По решению Центризбиркома, УИК должна не допустить больших скоплений. Если будет одновременно много людей, их решили просить подождать своей очереди за пределами помещения.

Голосование продлится до 20 часов.

Напомним, на внеочередных парламентских выборов в июле 2019 году в округе №179 с результатом 50,61% (37127 голосов) победил Алексей Кучер, который вскоре стал главой Харькосвкой ОГА. Именно его место в Раде займет новый нардеп.

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

На Харьковщине в 179-м округе устроили выборы нардепа в масках

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее кандидат от партии "Слуга народа" Виктория Алексейчук отказалась от участия в промежуточных выборах народного депутата на 179 округе в Харьковской области в пользу бывшей главы ОГА Юлии Светличной.

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