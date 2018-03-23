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Ляшко: воровство 6 миллиардов доларов в Привате не расследуют

1.7тЧитать новость на украинском

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал расследование дела бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Что делает власть, правительство, для того, чтобы вернуть украинцам деньги? 6 миллиардов долларов, которые бывшие владельцы ПриватБанка Коломойский и Боголюбов украли. Мы не слышим ни одного сообщения о расследовании в украинских судах, мы не видим деятельности НАБУ. Вы нам рассказываете, что нет денег на повышение зарплат и пенсий. Если вы вернете 6 миллиардов долларов, которые были украдены из Привата, есть возможность минимум 15 тысяч гривен в месяц установить минимальную зарплату", – спросил Ляшко Данилюка.

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В ответ министр финансов заявил, что Украина подала в суд на олигархов за то, что они довели до банкротства банк.

"Мы подали на предыдущих владельцев ПриватБанка в суд за то, что они довели банк до банкротства. К сожалению, это дело не двигается так активно, как мы того хотели. Есть еще одно дело, которое открыто ПриватБанком в юрисдикции Великобритании касательно предыдущих владельцев. Общая сумма - 2,5 млрд долларов. И все сейчас активы предыдущих владельцев заморожены по всему миру", – подчеркнул Данилюк.

Он добавил, что Украина не может ждать от британской юрисдикции, пока в стране процесс практически не движется.

"Очень хотело бы, чтобы Генеральная прокуратура завершила дело касательно доведения банка до банкротства, и передала это дело в суд. Потому что мы не можем ждать чего-то от юрисдикции Великобритании, когда тут, в Украине, мы еле движемся", – резюмировал Данилюк.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ляшко поднял данный вопрос, заявив, что украинцев обокрали.

Читайте все новости по теме "Национализация ПриватБанка" на Обозревателе.

Тема
Национализация ПриватБанка
Персоны
Олег ЛяшкоАлександр Данилюк
Место
Украина
Объекты
ПриватБанкрасследованиезарплатаминимальная зарплатаГПУ
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