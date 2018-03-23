Ляшко: воровство 6 миллиардов доларов в Привате не расследуют

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко раскритиковал расследование дела бывших владельцев ПриватБанка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.

"Что делает власть, правительство, для того, чтобы вернуть украинцам деньги? 6 миллиардов долларов, которые бывшие владельцы ПриватБанка Коломойский и Боголюбов украли. Мы не слышим ни одного сообщения о расследовании в украинских судах, мы не видим деятельности НАБУ. Вы нам рассказываете, что нет денег на повышение зарплат и пенсий. Если вы вернете 6 миллиардов долларов, которые были украдены из Привата, есть возможность минимум 15 тысяч гривен в месяц установить минимальную зарплату", – спросил Ляшко Данилюка.

В ответ министр финансов заявил, что Украина подала в суд на олигархов за то, что они довели до банкротства банк.

"Мы подали на предыдущих владельцев ПриватБанка в суд за то, что они довели банк до банкротства. К сожалению, это дело не двигается так активно, как мы того хотели. Есть еще одно дело, которое открыто ПриватБанком в юрисдикции Великобритании касательно предыдущих владельцев. Общая сумма - 2,5 млрд долларов. И все сейчас активы предыдущих владельцев заморожены по всему миру", – подчеркнул Данилюк.

Он добавил, что Украина не может ждать от британской юрисдикции, пока в стране процесс практически не движется.

"Очень хотело бы, чтобы Генеральная прокуратура завершила дело касательно доведения банка до банкротства, и передала это дело в суд. Потому что мы не можем ждать чего-то от юрисдикции Великобритании, когда тут, в Украине, мы еле движемся", – резюмировал Данилюк.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Ляшко поднял данный вопрос, заявив, что украинцев обокрали.