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Мы не можем советоваться с недругами и врагами, – Кравчук предостерег власть

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Политика
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Кравчук заявил, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Украины

Кравчук заявил, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Украины. Скриншот Youtube

Ни при каких условиях нельзя допустить ситуации, чтобы Украина советовалась с недругами и врагами.

Об этом предостерег первый президент Украины Леонид Кравчук в своем выступлении на торжественном заседании Верховной Рады по случаю 30-й годовщины принятия Декларации о государственном суверенитете Украины.

Кравчук отметил, что никто не может вмешиваться во внутренние дела Украины.

"Мы не имеем права, имея большую историю, великий народ, большую свободу и большую силу, даже думать о том, чтобы кто-то выполнял по отношению к нам роль училок или вмешивался в наши внутренние дела. И не имеет значения, на Западе ли это или на Востоке", – сказал Кравчук.

По его словам, ни при каких условиях нельзя допустить ситуации, чтобы "советоваться с недругами и врагами".

"Единственное, чего мы не можем никогда и ни при каких условиях допустить, - советоваться с недругами и врагами. Потому что это унижает нас и делает, извините, каждого из тех, кто это допускает, ничтожным, мелким и очень маленьким", – подчеркнул первый президент.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, первый президент Украины Леонид Кравчук раскритиковал поведение народных депутатов, призвав остановить разжигание вражды в обществе.

УкраинаКиевВерховная Рада УкраиныЛеонид Кравчук
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