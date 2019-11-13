Экс-советник министра обороны времён Порошенко, а ныне - целый Глава фракции Слуг Давид Арахамия постоянно произносит какие-то чудовищные и отвратительные вещи. То про какой то искусственный интеллект, который должен следить за голосованием коллег. То заговорил о маленькой зарплате депутатов, а позже вляпался в историю с полиграфом. То оскорбил своего же коллегу - Главу МИДа Пристайко, зачавши его малокомпетентным и чуть не сорвав Нормандский формат... Да много чего удивительного наговорил этот персонаж. В общем, словесный понос бессознательного мы слышим от него регулярно.

На съезде "Зеленых", например, он решил поддержать "гениального" коллегу Кониенко, который рассказывал о слиянии либертарианства, социализма и консерватизма через украинское народовластие. Весь этот бред сумасшедшего, Арахамия прокомментировал, сравнив малообеспеченных украинцев с бомжами. Мол, "не можешь сам заработать и умираешь? Ну и хрен с ним. Государство не может всех кормить..." Абсолютная мерзость, на мой взгляд.

А тут ещё возник скандал с имуществом Дубинского. Десятки квартир и дорогих машин, записанных на маму. И все бы ничего, ведь Александр много лет являлся ведущим журналистом Плюсов и зарабатывал, наверное, большие гонорары. Но сегодня он депутат партии власти и политик. Так вот реакция Дубинского на вопрос журналистов мне показалась хамской. "Мама любит скорость" - таков был ответ "Слуги" говоря об очередном Мазератти, записанном на свою маму. Зачем, Саша? Можно было просто по-человечески ответить. Приобретал все сам. Записал на маму в целях безопасности. Да и вообще, Законом не запрещено...

И все, конфликт был бы исчерпан. Вернее, не было бы конфликта.

А вот проявлять такое откровенное неуважение к коллегам-журналистам и избирателям (зрителям, почитателям) по-моему не стОило.

И все бы ничего, если бы не появился наш герой Арахамия, который бросился на защиту своего коллеги, обвинив всех в зависти. Нечего, мол завидовать успешным и богатым... Это именно тот самый Арахамия, который рассказывал о продаже своей доли в Компании Tamplate Monster за 100 (!!!!) миллионов долларов. Причём, любой бизнесмен из IT сферы Вам скажет, что подобная компания стОит не более 5-6 миллионов. А кто и ЗА ЧТО тогда уплатил Арахамия остальные 95 миллионов? И были ли уплачены налоги с этой суммы? И если да, то в какой стране? И будут ли эти суммы фигурировать в Декларации главного Слуги?

В общем, зря Вы, Давид так пренебрежительном относитесь к своим избирателям и рановато Вы почувствовали себя небожителем. Украинцы не "бомжи" и не давали Вам право оскорблять людей и лоббировать коррупционные схемы, типа ЕДАПС.

Вот потому, народ Вам и отвечает взаимностью и спрашивает , так Вы АРА или все-таки ХАМИЯ?

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