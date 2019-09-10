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11 сентября • обновлено в 00:17
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"Мы еще встретимся": первый кнопкодав новой Рады угрожал журналистам

1.5т Читать материал на украинском

Первый народный депутат новой Верховной Рады, который публично попался на кнопокдавстве, парламентарий-мажоритарщик Александр Ковалев угрожал журналисту, который заснял нарушение.

Об этом сообщило в Facebook движение "Чесно", в кадр которого попал депутат.

"Сегодня мы поймали первого кнопкодава и опубликовали новость об этом. После этого депутат-мажоритарщик Александр Ковалев подошел в кулуарах к нашим журналистам, начал спрашивать место их рождения. Затем сфотографировал нашего Александра Салиженко на свой телефон и отправил фото кому-то в мессенджере", – отметили активисты.

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Первый кнопкодав новой Рады Ковалев угрожал журналистам

Первый кнопкодав новой Рады Ковалев угрожал журналистам

112 Украина

На вопрос журналиста, можно ли расценивать это как угрозу, Ковалев ответил: "Мы еще встретимся и подробно об этом поговорим".

"Он также записал фамилию и поинтересовался, с которого округа журналист. Мы расцениваем это как угрозу и готовим заявление в полицию", – подчеркнули представители "Чесно".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главу Офиса президента Андрея Богдана засекли на пародии в Раде. Он странно себя вел во время выступления пятого президента Украины, главы партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.

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Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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