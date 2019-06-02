"Мы должны покаяться!" Кернес потребовал прямых переговоров с Россией

Одиозный мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал прямых переговоров Украины с Россией.
Такое заявление он сделал на объединительном съезде партии "Доверяй делам" 2 июня, где его выбрали главой политсилы, передает "МедиаПорт".
"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга, а потом находим крайних и не просим прощения", — сказал он.
Геннадий Кернес (справа)
"МедиаПорт"
Кернес добавил, что не будет просить пощады у тех, кто выйдет под стены административных зданий. По его мнению, прямых переговоров с РФ хотят сами украинцы, что якобы объясняется последними социологическими опросами.
"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", — добавил он.
Выступление Геннадия Кернеса на съезде
"МедиаПорт"
Он подчеркнул, что Украине нужно завершить войну, а его партия поддержит все инициативы, которые будут этому способствовать.
"Минский формат должен быть оживлен и продлен. Альтернативы нет. Параллельно нужно начинать работу с Украинской по ту сторону фронта. Хватит прятать героев, надо возвращать живых", – заявил Кернес.
Как сообщал OBOZREVATEL, делегаты объединенного съезда избрали Кернеса главой партии "Доверяй делам" 2 июня. Политсила баллотируется на внеочередные парламентские выборы 21 июля.
По словам Кернеса, если партия пройдет в Верховную Раду, то он останется мэром и уступит "свое место профессионалу". Параллельно со съездом проходила акция протеста, во время которой активисты свалили памятник Георгию Жукову, а также устроили коридор позора для тех, кто приехал на мероприятие. Кернес назвал участников акции "отбросами общества".
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.