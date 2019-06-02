"Мы должны покаяться!" Кернес потребовал прямых переговоров с Россией

Одиозный мэр Харькова Геннадий Кернес потребовал прямых переговоров Украины с Россией.

Такое заявление он сделал на объединительном съезде партии "Доверяй делам" 2 июня, где его выбрали главой политсилы, передает "МедиаПорт".

"Почему кто-то стесняется переговоров прямых с Россией? Почему мы стесняемся прямых переговоров с Россией? Потому что это страна-агрессор, а не страна-сосед? А я считаю, что все должно решаться с умом и мы должны в первую очередь покаяться, что мы обвиняем, друг друга, а потом находим крайних и не просим прощения", — сказал он.

Геннадий Кернес (справа) "МедиаПорт"

Кернес добавил, что не будет просить пощады у тех, кто выйдет под стены административных зданий. По его мнению, прямых переговоров с РФ хотят сами украинцы, что якобы объясняется последними социологическими опросами.

"Нам нужны переговоры с Российской Федерацией, потому что мы понимаем, что это запрос нашего населения Украины. Это не запрос мой личный. Это запрос населения Украины. Это социология такая: нужны прямые переговоры", — добавил он.

Выступление Геннадия Кернеса на съезде "МедиаПорт"

Он подчеркнул, что Украине нужно завершить войну, а его партия поддержит все инициативы, которые будут этому способствовать.

"Минский формат должен быть оживлен и продлен. Альтернативы нет. Параллельно нужно начинать работу с Украинской по ту сторону фронта. Хватит прятать героев, надо возвращать живых", – заявил Кернес.

Как сообщал OBOZREVATEL, делегаты объединенного съезда избрали Кернеса главой партии "Доверяй делам" 2 июня. Политсила баллотируется на внеочередные парламентские выборы 21 июля.

По словам Кернеса, если партия пройдет в Верховную Раду, то он останется мэром и уступит "свое место профессионалу". Параллельно со съездом проходила акция протеста, во время которой активисты свалили памятник Георгию Жукову, а также устроили коридор позора для тех, кто приехал на мероприятие. Кернес назвал участников акции "отбросами общества".

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