"Мы братские народы": Собчак в Украине сделала громкое заявление о Крыме

Российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак назвала украинцев и россиян братскими народами, но при этом признала незаконную аннексию Крыма.

В интервью радио НВ Собчак заявила, что возвращение Крыма Украине в нынешних политических реалиях в РФ сейчас является невозможным.

"Мы братские народы, нужно пережить то, что уже было наделано и постараться найти как-то позитивный выход, кроме как "отдайте Крым". Этот выход сейчас не возможен, но он был бы самым правильным", - заявила Собчак.

Отвечая на вопрос о том, кому принадлежит Крым, Собчак ответила" Россия нарушила международные договоренности, эта территория должна быть возвращена Украине".

При этом она заявила, что на полуострове должен быть проведен референдум по данному вопросу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп сделал громкое заявление об аннексии Крыма, обвинив в этом своего предшественника Барака Обаму.

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