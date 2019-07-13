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"Мудрое решение": экс-советник Порошенко о визите пятого президента Украины в Европарламент

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Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял мудрое государственное решение ехать 17 июля в Страсбург для налаживания контактов с новоизбранными евродепутатамы, перезапуска Группы друзей Украины в Европарламенте.

Об этом на своей странице в Twitter написал экс советник пятого президента Украины Петра Порошенко, бывший посол Украины при Евросоюзе Константин Елисеев.

Константин Елисеев

Константин Елисеев

"Прямой"

Новости
"Никаких вызовов не получал": Порошенко встретится в Страсбурге с европейскими лидерами

"Плюс 18.07 дебаты в ЕП по освобождению украинских узников Кремля. Давно настаивал на этой идее. Новая команда пока игнорирует", – заявил Елисеев.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в прямом эфире телеканала "Украина" комментируя законопроект о так называемой новой "люстрации" заявил, что сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне".

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Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Европарламент Партия "Европейская солидарность"
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Сало Уронили
Сало Уронили
та подождите .каким местом там хряк.хай Януковощ едет,он тоже из бывших.
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Сало Уронили
Сало Уронили
принял мудрое государственное решение ехать 17 июля в Страсбур-WTF.а ну давай уе6ывай отсюда,как скандировали на майдане.когда свин вещал с трактора.
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