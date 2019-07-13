"Мудрое решение": экс-советник Порошенко о визите пятого президента Украины в Европарламент

Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко принял мудрое государственное решение ехать 17 июля в Страсбург для налаживания контактов с новоизбранными евродепутатамы, перезапуска Группы друзей Украины в Европарламенте.

Об этом на своей странице в Twitter написал экс советник пятого президента Украины Петра Порошенко, бывший посол Украины при Евросоюзе Константин Елисеев.

Константин Елисеев "Прямой"

"Плюс 18.07 дебаты в ЕП по освобождению украинских узников Кремля. Давно настаивал на этой идее. Новая команда пока игнорирует", – заявил Елисеев.

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Мудрое государственное решение Порошенко ехать в Страсбург для налаживания контактов с нообранимы евродепут, перезапуска Группы друзей Рус в ЕП. Плюс 18.07 дебаты в ЕП об увольнении укр заключенных Кремля. Давно настаивал на этой идее. Новая команда пока игнорирует - Kostiantyn Yelisieiev (@k_yelisieiev) 13 июля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в прямом эфире телеканала "Украина" комментируя законопроект о так называемой новой "люстрации" заявил, что сегодня предлагают люстрировать патриотов, чтобы расчистить дорогу во власть "пятой колонне".

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