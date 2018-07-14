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"Можем дать по зубам": России пригрозили из-за агрессии в Азовском море

3.3тЧитать новость на украинском

Военная агрессия России против Украины в Азовском море сейчас маловероятна.

Об этом OBOZREVATEL заявил военный эксперт, замруководителя ЦИАКР Антон Михненко. По его словам, пока Россия просто наблюдает, как Украина реагирует на провокации на Азове.

"Когда мы будем уже прижаты ими к берегу, а международная политическая ситуация сложится в пользу России, то они могут провести тут военную операцию. Пока они давят и смотрят, как мы на это реагируем. Мы в ответ провели тут военные учения, и показали, что в случае чего можем дать по зубам. Но этого мало", - отметил Михненко.

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Он подчеркнул, что нужно чаще поднимать эту проблему на международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия устроила провокацию в Азовском море.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
Украина угрожает России на Черном море?! 13 украинских адмиралов будут с берега кидать камнями в сторону российского флота?
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Мы в ответ провели тут военные учения, и показали, что в случае чего можем дать по зубам." Ой, могу, ой юморист)) ПАо зубам они могут дать)) Два ржавых корыта и десяток катеров-Непобедимая Армада 2.0))
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