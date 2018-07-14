"Можем дать по зубам": России пригрозили из-за агрессии в Азовском море

Военная агрессия России против Украины в Азовском море сейчас маловероятна.

Об этом OBOZREVATEL заявил военный эксперт, замруководителя ЦИАКР Антон Михненко. По его словам, пока Россия просто наблюдает, как Украина реагирует на провокации на Азове.

"Когда мы будем уже прижаты ими к берегу, а международная политическая ситуация сложится в пользу России, то они могут провести тут военную операцию. Пока они давят и смотрят, как мы на это реагируем. Мы в ответ провели тут военные учения, и показали, что в случае чего можем дать по зубам. Но этого мало", - отметил Михненко.

Он подчеркнул, что нужно чаще поднимать эту проблему на международном уровне.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия устроила провокацию в Азовском море.