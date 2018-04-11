Могилы в парках: в Раде объяснили скандальную задумку

Правительственный законопроект № 8248, которым предлагается разрешить биозахоронення не только на кладбищах, но и в лесопарках и парках культуры и отдыха, должен пройти широкое общественное обсуждение.

В комментарии "Обозревателю" народный депутат от фракции Блока Петра Порошенко Дмитрий Андриевский объяснил, что депутаты только начали изучать этот проект закона, но уже с первого взгляда можно сказать, что его нельзя выносить на голосование в парламент без общественных обсуждений.

"Выносить его на голосование можно только после организации широкой дискуссии в обществе. В другом порядке он в зале Верховной Рады просто не пройдет даже в первом чтении", – сказал Андриевский.

Как ранее сообщал "Обозреватель", исправленный Уголовно-процессуальный кодекс, который вступил в силу 15 марта, создал кризисную ситуацию в правоохранительной системе Украины, поскольку суды катастрофически не успевают выдавать разрешения на погребение умерших.