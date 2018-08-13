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Переговоры по Донбассу: экс-боец АТО рассказал, чем США помогут Украине

3.6тЧитать новость на украинском

Россия регулярно пытается возложить на Украину ответственность за срыв Минских соглашений, но США могут положить конец этим попыткам.

Об этом заявил в эфире ObozTV экс-боец батальона "Айдар", эксперт Международного института демократий Евгений Дикий, комментируя резкие заявления спецпредставителя Госдепартамента США по Украине Курта Волкера относительно ситуации на Донбассе.

"Россия всегда нас пытается обвинить, что мы не выполняем Минские соглашения. Для нас очень важно, чтобы западные союзники не принимали эту точку зрения, и давили не на Киев, а на Москву", - подчеркнул экс-боец АТО.

"Давайте будем честными - на самом деле в полном выполнении Минских соглашений так, как они тогда были подписаны, не заинтересованы ни мы, ни россияне. Минские соглашения не решают проблему Донбасса ни с нашей точки зрения, ни с их. На тот момент это был вынужденный компромисс, выполнять который желания не имела ни одна сторона. Вопрос в том, на кого будет давить Запад, кого будут считать виноватым в срыве соглашений", - отметил он.

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По словам Дикого, стороны игнорируют разные пункты Минских соглашений, и главным вопросом остается, в какой последовательности выполнять "Минск". В частности, Украина настаивает, что 9-й пункт соглашений – о передаче Киеву неподконтрольного участка границы с РФ – является первоочередным для выполнения.

"Я думаю, Волкер сейчас вцепится в 9-й пункт и будет настаивать, что без него выполнение других пунктов лишено смысла. Для нас это очень хорошо, потому что Россия не пойдет на выполнение 9-го пункта. В таком случае она фактически берет на себя ответственность за срыв Минских соглашений", - подчеркнул он.

"Когда первым пунктом начинают ставить условие об амнистии или о выборах в условиях оккупации, тогда выходит, что якобы мы виноваты в срыве "Минска". Если первым пунктом становится девятый, тогда однозначно виновна Россия. Эта линия Волкера очень важна", - объяснил экс-боец АТО.

Как отметил Дикий, к точке зрения Волкера относительно Донбасса будет прислушиваться весь западный политикум: "Он доносит до западных лидеров ту картину, которую мы с вами знаем, а в Европе не слишком хотят видеть".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Курт Волкер возложил на Россию ответственность за катастрофическую ситуацию на востоке Украины. "РФ не хочет, чтобы мир увидел гуманитарную, экономическую и экологическую катастрофы, которые она создала на Донбассе", - заявил американский дипломат.

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Темы
Минские договоренностиПрямая трансляцияЭфиры Oboz TVОперация Объединенных сил на ДонбассеВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Евгений Дикий
Место
Украина
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
да какой там пункт 9, с мухлежем не передергиванием надо бороться, а медным подсвечником по кумполу бить отчаянно и без сожалений. С этой целью официальная Украина ОБЯЗАНА призвать все цивилизованные страны мира к отказу претензий москвы и ее смердов на звание русских в связи с тем, что они себе это имя присвоили за собирание для ханов орды дани с земель Руси. Украина обязана предупредить, что в связи с тем, что русскими своим холопам приказал называть своих смердом сцарь петр1 у нее не останется возможностей именовать иначе чем холопы москалей всех тех, кто продолжает именовать москву и ее смердов русскими. А уж после этого и будем обсуждать какие претензии на земли Руси могут быть у тех, кто в этих краях пришлый и кому пора за уральским поребриком свой родной ордыно-мокшанский язык учить.
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