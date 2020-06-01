Степанова, министра, который впервые за последние годы повернулся лицом к специалистам, благодаря которому появился протокол лечения COVID-19, без которого врачи не смогли бы применять никакие методы современного лечения, что в разы увеличило бы смертность, министра, который сказал, что мы будем возвращаться к стандартизации мед. помощи, министра, которого впервые за последние годы поддерживает большинство медицинских работников сбивают всякие шарлатаны из числа хорошо финансируемых чужим государством "неправительственных организаций", активистов без образования и т.д. с помощью известных карманных СМИ.

И нет никакого сомнения у меня на тот счёт, что наплюют на медицинскую общественность, на здравый смысл, на мнение в т.ч. и большинства настоящих пациентских организаций, не финансируемых щедро всякими фондами, а занимающихся действительно интересами больных...

И, если это случится, будете вы опять лечиться от коронавирусной болезни "международными протоколами", которых нет, а судьбу пациентов в разных ситуациях будут решать карманные "эксперты", не имеющие к проблеме никакого отношения... всякие там геологи, археологи, работники похоронных бюро, брендменеджеры промоакций пива и операторы заправочных станций ...) все те, о которых говорилось в отчетах счётной палаты ...

Не верите? Не может быть? Прямо по Булгакову, скажете вы?

Пожалуйста ....)) вот фрагмент отчёта:

"На должность государственного эксперта директората стратегического планирования и евроинтеграции МЗ Украины - магистра с землеустройства и кадастра с опытом работы оператора заправочных станций, кассира торгового зала и т.д...", на "должность руководителя экспертной группы по вопросам реформирования системы общественного здоровья - бренд-менеджер промоакций пива, бренд-менеджер торговых марок шоколада, кофе и детского питания", а также менеджер коллекторной компании на должность "руководителя экспертной группы по вопросам по вопросам внедрения системы "Электронное здоровье"....

Детальней здесь.

А вы тут размышляете, зачем Булгаков запрещён ... Большевики у власти, вот и все ...

Кстати, ответить за беспрецедентные растраты бюджета в воюющей стране, установленные той же счётной палатой, горе-реформаторы не хотят. И даже не стесняются при этом обвинять кого-то в коррупции.

Читайте, друзья, вникайте, во что превратили нашу страну, наших людей ...с аборигенами можно не считаться, многим даже нравится...где такое вообще возможно?

Мы с вами, Максим Степанов ...

как бы там ни было ...

спасибо, что все это выдерживаете.

Но Вы сильный.

А мы с Вами.

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