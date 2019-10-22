"Поработайте молча!" Милованову объяснили, что шутка о "дебиле" провалилась

Эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен посоветовал министру экономики Украины Тимофею Милованову и другим новым чиновникам хотя бы месяц помолчать и "забыть о социальных сетях".

"Хуже людей с плохим чувством юмора только люди с плохим чувством юмора, которые думают, что оно у них хорошее", – объяснил Тизенгаузен в эфире ObozTV, комментируя скандал с Миловановым, который "в шутку" назвал себя "дебилом".

Тизенгаузен признался, что в этом контексте вспоминает посты народного депутата 8-го созыва Сергея Лещенко.

"Его лайкали, потому что люди просто с ума сходили от таких странных "шуток" – а Сергей Лещенко думал, что его юмор искрометен. Та же история с Миловановым. Ему кажется, что он стал сверхпопулярным человеком, он купается в этих лучах "славы", – отметил эксперт.

По его мнению, многим новым чиновникам из команды президента Владимира Зеленского "нужно просто месяц помолчать".

"Каждый человек сейчас стал СМИ благодаря социальным сетям. Поэтому все, что вы скажете, будет использовано против вас. Как на вашей должности, так и в ваших соцсетях. Поэтому некоторым нашим министрам и депутатам нужно забыть о социальных сетях. Поработайте месяц нормально. Вот когда вы сделаете что-то ощутимое – тогда катайтесь на самокатах, запускайте свои YouTube-каналы… И говорите о том, что вы сделали. А не этот шаблонный пиар по лекалу", – порекомендовал специалист.

Министр экономики Украины Тимофей Милованов facebook.com/mineconomdev/

Как писал OBOZREVATEL:

Министр экономики Украины Тимофей Милованов осудил скандальное выступление "Квартала 95" о поджоге дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. Он выразил опасения, что юмористический номер может негативно повлиять на инвестиционный климат в Украине.

Бизнесмен Игорь Коломойский раскритиковал Милованова за такие слова. "Очень печально, что министр экономики в Украине – дебил", – заявил мультимиллиардер.

Милованов в ответ попытался отшутиться. "Я не скрываю, что я дебил. Я шучу. Здесь главное не это, а результаты. Мое видение – скандал исчерпан, потому что высказались все", – сказал он на брифинге 22 октября.

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