МИД заявил о культурном "геноциде" против коренных украинцев в России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба осудил намерение России ликвидировать Украинскую общину Серого клина. На этой территории этнические украинцы проживают уже более 400 лет.

Во время брифинга 13 августа глава МИД пообещал соотечественникам за рубежом бороться за право сохранения ими своей культуры и идентичности (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Нам стало известно, что российские власти закрывают очередную украинскую организацию – это Украинская община Серого клина. На 28 августа 2020 года в Омске запланировано рассмотрение так называемого судебного дела о ликвидации Омской общественной региональной организации "Сибирский центр украинской культуры "Серый клин". Мы рассматриваем это как продолжение репрессивной политики России против общественных организаций украинцев в России", – отметил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина решительно протестует против этих репрессивных действий и требует от РФ соблюдать нормы международного права и общепризнанных демократических норм. Также министр напрямую обратился к этническим украинцам, которые живут на территории Серого клина.

"Дорогие украинцы Серого клина и все остальные украинцы, которые живут на территории России! Мы знаем и помним о вас! Мы знаем, что на территории Серого клина, в степном крае украинцы появились еще в XVI веке. Что наше присутствие на этих территориях глубоко укоренено. И я благодарю всех, кто на протяжении веков сохраняет украинскую идентичность, несмотря на притеснения, ассимиляцию и русифкацию. Мы считаем всех вас неотъемлемой частью украинского народа", – сказал Кулеба.

Он также заверил, что Украина внимательно следит за всеми противоправными действиями России против своих соотечественников и будет прилагать все усилия, чтобы они сохранили право на развитие украинских традиций, языка, культуры и идентичности.

"Вы физически далеко от Украины, но мы всегда рядом с вами и будем использовать все имеющиеся у нас инструменты, чтобы вам помочь", – пообещал глава МИД.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым осудило притеснения Православной церкви Украины российскими оккупантами и сравнило их действия с геноцидом. Речь идет о решении оккупационных крымских судов о выселении общины ПЦУ из Кафедрального собора Святых равноапостольных князей Владимира и Ольги в Симферополе.