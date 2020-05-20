"Путин не уклоняется": в МИД России ответили Зеленскому по Крыму и Донбассу

Президент России Владимир Путин не уклоняется от переговоров по Крыму и Донбассу, когда есть возможность договориться.

Об этом РИА Новости сообщил источник в Министерстве иностранных дел России в ответ на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что российский лидер не хочет обсуждать вопрос об аннексии Крыма.

Офис президента Украины

"Москва никогда не уклоняется, если есть перспектива договориться, а Владимир Путин никогда не уходил от диалога", – приводит информагентство его слова.

Также источник заявил, что новый саммит "нормандской четверки" состоится после прогресса договоренностям, достигнутым в Париже

"Что касается нового саммита "нормандской четверки", то да, здесь есть условия – выполнение решений предыдущего саммита в Париже и согласование заранее проекта итогового документа. Из семи решений Парижа выполнено, с натяжкой, только одно – обмен удержанными лицами. Поэтому о новой встрече можно говорить только тогда, когда будет прогресс по всем пунктам Парижа. До этого явно еще очень далеко", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время пресс-конференции 20 мая Владимир Зеленский заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос аннексии Крыма.

Также президент Украины спрогнозировал встречу с Владимиром Путиным в "нормандском формате" после пандемии COVID-19.

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