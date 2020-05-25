МИД Грузии завершил консультации с отозванным из Украины послом: когда он вернется в Киев

Министерство иностранных дел Грузии завершило консультации с послом в Украине Теймуразом Шарашенидзе, который был отозван грузинской стороной для консультаций из-за назначения экс-президента Грузии Михеила Саакашвили главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины.

Как сообщил источник РИА Новости в МИД Грузии, посол после возвращения на родину прошел двухнедельный карантин, что является обязательным в условиях пандемии коронавируса, после чего явился во внешнеполитическое ведомство.

Шарашенидзе вызвали в Грузию после после скандала с назначением Саакашвили

"Безусловно, мы будем наблюдать за развитием событий в Украине и за тем, какие шаги предпримет украинское руководство в отношении нормализации отношений, и именно после этого будет принято решение о дате возвращения посла в Украину", – заявил источник.

Также в МИД сообщили, что на встрече с послом были рассмотрены вопросы перспектив сотрудничества Грузии и Украины с учетом той реальности, которая сегодня существует.

"Еще раз разъясняем, что отзыв посла в столицу для консультации является принятым шагом в дипломатической практике. Грузинская сторона приняла данное решение из-за того, что руководство Украины назначило на должность осужденное в Грузии лицо, что не соответствует двусторонним отношениям. Естественно, отзыв посла для консультаций не подразумевает разрыв дипломатических отношений, также не планируется пересмотр стратегического партнерства между странами", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Грузия отозвала посла Теймураза Шарашенидзе из Киева для консультаций из-за назначения Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ Украины.

Позже МИД Грузии опубликовало полное заявление из-за скандала с назначением Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Киев не будет отзывать своего посла в Грузии.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Саакашвили – гражданин Украины, и ни одна страна мира не может указывать, можно или нет назначать его на ту или иную должность.

В Офисе президента Украины раскритиковали решение Грузии отозвать своего посла.

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