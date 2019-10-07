"Мы заинтересованы": у Путина сделали заявление по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о том, что РФ якобы заинтересована в выполнении договоренностей об оккупированном Донбассе.

Об этом он сказал журналистам в понедельник, 7 октября, написало издание "Интерфакс".

"Москва наряду с Берлином и Парижем является гарантом минского плана действий, и, как и все страны, мы заинтересованы в том, чтобы все мероприятия, которые были запланированы в свое время, положены на бумагу, под которыми стоят подписи четырех (представителей Украины, России, Германии и Франции. – Ред.), выполнялись", – отметил Песков.

У Путина сделали заявление по Донбассу

Также он ответил на вопрос, может ли Кремль гарантировать, что террористы на Донбассе будут отведены от линии соприкосновения в районе населенных пунктов Петровское и Золотое.

Песков сказал, что Россия якобы непосредственно не причастна к конфликту.

"Кремль, безусловно, имеет определенное влияние на "республики" Донбасса, но "республики" Донбасса в данном случае – это самостоятельные субъекты урегулирования конфликта. Кремль не является стороной этого конфликта", – добавил Песков.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на заявления со стороны РФ, отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложили, поскольку были нарушения перемирия.

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