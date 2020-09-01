Местные выборы 2020 в Украине: кого и когда будем выбирать и в чем уникальность

Кого и как украинцы будут выбирать на местных выборах.

В октябре в Украине состоятся местные выборы – украинцам предстоит выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.

OBOZREVATEL собрал самое главное о местных выборах 2020.

Когда местные выборы в Украине в 2020 году

Верховная Рада большинством голосов утвердила постановление, согласно которому местные выборы состоятся 25 октября 2020 года. Первые выборы пройдут в 1439 объединенных территориальных общинах. Украинцы выберут депутатов сельских, поселковых, городских советов общин. Также пройдут очередные выборы сельских, поселковых, городских председателей (мэров) во всех областях Украины.

Начало избирательной кампании на местных выборах 2020 в Украине

С 5 сентября Центральная избирательная комиссия Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов. В учреждении заявили, что приняли во внимание постановление Верховной Рады "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".

Комиссия также внесла изменения в календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов.

Состоятся ли местные выборы в оккупированных районах Донбасса

ЦИК приняла решение, согласно которому в 18 прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей выборы не состоятся.

Речь идет о:

10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области;

8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области;

территории Новоайдарской поселковой общины Счатьенского района на части избирательных участков, в частности № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277

Комиссия приняла к сведению выводы военно-гражданских администраций, которые поступили 7 августа. Согласно им, есть угроза для населения оккупированных территорий.

В чем особенность местных выборов 2020

В ЦИК выделили четыре особенности выборов, которые состоятся 25 октября:

выборы будут организовываться на новой территориальной основе;

в год проведения очередных местных выборов пройдут первые местные выборы в громады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;

выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;

местные выборы предполагают соблюдение гендерной квоты – среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин. Без соблюдения квот могут отказать кандидатам всего списка.

Новые избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в громады.

Как изменилось избирательное законодательство

Депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин, где проживает до 10 тысяч избирателей) будут выбирать по мажоритарной системе относительно большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей территориальной общины.

В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов. Сначала избиратель должен проголосовать за партию, а затем – за отдельного кандидата от этой партии. Также вводится новая система выдвижения кандидатов в депутаты – единого и территориального избирательных списков. Кроме того, 25 октября первые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что местные выборы в Украине пройдут в том числе в "красных" зонах, если в стране не будет введено чрезвычайное положение.

Ранее OBOZREVATEL писал, как изменить место голосования на местных выборах. Сделать это можно до 10 сентября лично или онлайн.

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