Местные выборы 2020 в Украине: кого и когда будем выбирать и в чем уникальность

25 октября в Украине стартуют местные выборы – украинцам нужно определится с мэрами и главами поселковых советов
Избирательная кампания начнется 5 сентября
На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей выборы не состоятся
Кого и как украинцы будут выбирать на местных выборах.
В октябре в Украине состоятся местные выборы – украинцам предстоит выбрать мэров и глав поселковых советов. Кроме того, это будут первые выборы в советы в объединенных территориальных общинах еще и по обновленному избирательному законодательству.
OBOZREVATEL собрал самое главное о местных выборах 2020.
Верховная Рада большинством голосов утвердила постановление, согласно которому местные выборы состоятся 25 октября 2020 года. Первые выборы пройдут в 1439 объединенных территориальных общинах. Украинцы выберут депутатов сельских, поселковых, городских советов общин. Также пройдут очередные выборы сельских, поселковых, городских председателей (мэров) во всех областях Украины.
С 5 сентября Центральная избирательная комиссия Украины объявила начало избирательного процесса местных выборов. В учреждении заявили, что приняли во внимание постановление Верховной Рады "О невозможности проведения первых выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов Донецкой и Луганской областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года".
Комиссия также внесла изменения в календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов.
ЦИК приняла решение, согласно которому в 18 прифронтовых районах Донецкой и Луганской областей выборы не состоятся.
Речь идет о:
10 сельских, поселковых, городских территориальных громад Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области;
8 – Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области;
территории Новоайдарской поселковой общины Счатьенского района на части избирательных участков, в частности № 440265, 440266, 440271, 440272, 440277
Комиссия приняла к сведению выводы военно-гражданских администраций, которые поступили 7 августа. Согласно им, есть угроза для населения оккупированных территорий.
В ЦИК выделили четыре особенности выборов, которые состоятся 25 октября:
выборы будут организовываться на новой территориальной основе;
в год проведения очередных местных выборов пройдут первые местные выборы в громады, которые назначаются и проводятся вместе с очередными;
выборы депутатов местных советов будут организовываться и проводиться по новым избирательным системам;
местные выборы предполагают соблюдение гендерной квоты – среди каждых пяти кандидатов в списке должно быть не менее двух женщин. Без соблюдения квот могут отказать кандидатам всего списка.
Новые избирательные системы будут использоваться в зависимости от количества избирателей в громады.
Депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальных общин, где проживает до 10 тысяч избирателей) будут выбирать по мажоритарной системе относительно большинства в многомандатных избирательных округах, на которые делится территория соответствующей территориальной общины.
В каждом таком округе может быть избрано не менее двух и не более четырех депутатов. Сначала избиратель должен проголосовать за партию, а затем – за отдельного кандидата от этой партии. Также вводится новая система выдвижения кандидатов в депутаты – единого и территориального избирательных списков. Кроме того, 25 октября первые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин.
Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что местные выборы в Украине пройдут в том числе в "красных" зонах, если в стране не будет введено чрезвычайное положение.
Ранее OBOZREVATEL писал, как изменить место голосования на местных выборах. Сделать это можно до 10 сентября лично или онлайн.
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