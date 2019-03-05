"Медведев как владелец борделя": озвучен самый страшный удар для России

Заявления премьер-министра России Дмитрия Медведева о предстоящих выборах президента Украины и готовности к диалогу не являются правдивыми.

Об этом заявил российский политик Леонид Гозман на "Радио Свобода", комментируя высказывания главы кабмина РФ.

"Такое заявление Медведева у меня вызывает ассоциации знаете с чем? Если бы, например, владелица борделя пришла в школу читать лекцию о нравственности. Не нашей власти рассказывать, какие выборы честные, а какие не честные, при том безобразии, которое творится у нас. Российские власти, конечно, признают любого президента, который будет избран. Кто им удобен - сказать, конечно, очень сложно", - отметил он.

Дмитрий Медведев РТ

По словам Гозмана, власти РФ боятся не конкретного президента.

Леонид Гозман "Радио Свобода"

"Для российских властей самое ужасное - это то, что люди у нас увидят или могут увидеть, что на самом деле можно выбирать президентов, можно переизбирать, сместить, если надоел, и так далее. Что народ может быть субъектом выбора - это для них самый страшный удар", - подчеркнул он.

"Я думаю, что их такое озверение против Украины, которое мы, к сожалению, наблюдаем постоянно и на уровне заявлений, и, что самое печальное, на уровне реальных военных действий, связано во многом с тем, что они панически боятся примера, который показывает украинский народ. То, что у вас возможен свободный выбор - вот это, конечно, страшный удар по нашей власти. И именно поэтому мы вам очень желаем успехов. Успех Украины в демократическом развитии - это очень важный фактор для Российской Федерации", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Москва после президентских выборов в Украине будет готова к диалогу с новым руководством, если и оно будет в нем заинтересовано.

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