Медведчук прилетел в Россию и пожаловался на Зеленского. Видео

Лидер украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук прибыл в Россию для участия в экономическом форуме, где пожаловался на президента Украины Владимира Зеленского.

Прим этом на форуме политик намерен обсудить вопросы как транзита газа через Украину, так и "возвращения страны в число успешных и надежных транзитеров товаров из стран Азии в ЕС", сообщает пресс-служба политсилы.

Уже на форуме Медведчук пообщался с российскими журналистами, рассказав, что пока не встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Также он ушел от ответа, когда будет произведен обмен заключенными между Россией и Украиной.

Виктор Медведчук Скриншот

"Может быть на этой неделе", – отметил он.

Также, отвечая на вопрос о Зеленском, он заявил об узурпации власти главой государства.

"Сегодня пытаясь внести изменения в Конституцию, нарушая закон о регламенте, он, безусловно, нарушает (Конституцию – Ред.)", – считает Медведчук.

Отметим, что во Владивостоке Медведчук принимает участие в международном Восточном экономическом форуме во Владивостоке, который проходит с 4 по 6 сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL, на лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука подали иск в суд.

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