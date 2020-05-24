Медведчук показал свою декларацию: миллионы доходов, яхта и сотни икон

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук, который является кумом президента России Владимира Путина, подал электронную декларацию за 2019 год.

В ней, кроме доходов в 61,6 млн грн, он отметил множество элитной одежды, аксессуаров, коллекцию икон и другое имущество, свидетельствуют данные на сайте НАПК.

В частности, парламентарий задекларировал шесть земельных участков, общая площадь которых составляет 105 гектаров. Они находятся в Киеве и в селе Юров Макаровского района Киевской области. Также в документе среди недвижимого имущества указаны два жилых дома в столице по 2113 кв. м и 311 кв. м и хозяйственные здания на 522 кв. м.

Что касается жены Медведчука Оксаны Марченко, то в ее собственности – 11 земельных участков общей площадью 1 гектар. Один из этих участков находится во временно оккупированном Россией Крыму.

Кроме того, Марченко обладает двумя жилыми помещениями в Киеве на 77,1 кв. м и 1773 кв. м и одним – в селе Оползневое в Крыму (371 кв. м). Там же на нее зарегистрирован нежилой дом с хозяйственными постройками на 749 кв. метров.

В разделе ценного имущества Медведчук в декларации указал более десяти элитных наручных часов марок Rolex, Breguet.

Виктор Медведчук UA.News

Еще 20 подобных аксессуаров имеет жена лидера ОПЗЖ. Кроме брендовых часов Марченко принадлежат несколько коллекций украшений от Cartier, Dolce and Gabbana и три ювелирных изделия от российского модельера Валентина Юдашкина. Из одежды Марченко указала коллекции курток, меховых пальто и четыре платья от Prada, коллекции вечерних платьев других брендов, пальто, костюмов, накидок, более 50 кожаных сумок.

Медведчук в декларации также указал много элитной мужской одежды, среди которой – 17 костюмов, кожаная куртка и три кашемировых пальто от Dolce and Gabbana, две меховых дубленки от Brioni и Lanvin и наборы запонок с драгоценными камнями.

Среди всего прочего в декларации отмечается и то, что в совместной собственности супругов находятся более двух десятков иранских и итальянских ковров, 18 люстр и коллекция уникальных первоизданий.

В частности, речь идет о фрагменте Библии Гутенберга (1455 года), рукописном Евангелии XV века, "Триоди Постной (1555), "Заблудовском Евангелии" (1569), "Апостоле" Ивана Федорова (1574), "Грамматике" М. Смотрицкого (1648 год), "Описании Украины" Гийома Боплана (1660), "Древней истории" М. Ломоносова (1766 год), "Энеиде" Котляревского (1798), "Записках о русской истории" Екатерины II ( 1787), "Записках о Малороссии ее жителях в произведениях" Я. Марковича (1798), "Руслане и Людмиле" А. Пушкина (1820), "Кобзаре" Тараса Шевченко (1860) и около 7000 других книг периодов XVII-ХХ века.

Медведчуку и его жене еще принадлежат коллекции картин украинских, российских и европейских художников и 227 старинных икон XVII-XX века.

Виктор Медведчук и Оксана Марченко "Экономическая правда"

Кроме всего в декларации Медведчука есть подробная информация о его автопарке. Он состоит из восьми машин: BMW 760і 2007 года выпуска, BMW 750Li 2010 года выпуска, Mercedes-Benz GL 550 2010 года выпуска, Mercedes-Benz G 55 AMG 2010 года выпуска, Mercedes-Benz S 500 4 MATIC 2014 выпуска, Toyota Land Cruiser 200 2015 года выпуска, Renault Duster 2018 выпуска, Mercedes-Benz MAYBACH S650 2019 выпуска и моторной яхты класса Азимут 43 2006 года выпуска. Еще 11 транспортных средств зарегистрировано на Марченко.

Кстати, она являеться еще и обладательницей ценных бумаг в двух московских фирмах "Инвестиционные предложения" и "Ренессанс", корпоративных прав четырех компаний, конечным бенефициаром в 97 фирмах. Также на Марченко зарегистрированы восемь торговых марок и коммерческих наименований.

Медведчук также имеет корпоративные права на Акционерное общество закрытого типа "Компания Concordia Medikal".

Всего за 2019 год Медведчук получил доходов на 61,6 млн грн, из которых 33,4 млн грн – от кипрской Ventolor Holding Limited и 21,9 млн грн – вознаграждение. Зарплата нардепа за прошлый год составила 180,2 тыс. грн в Верховной Раде и 4,76 млн грн грн в инвестиционной компании "Гармония".

Виктор Медведчук и Владимир Путин "Четвертая студия"

Кроме того, лидер ОПЗЖ получил 1,14 млн грн дохода от отчуждения движимого имущества и 183,5 тыс. грн дохода от предоставления имущества в аренду.

В придачу Национальная академия правовых наук Украины выплатила Медведчуку 55,2 тыс. грн за ученое звание академик, а еще 1139 грн поступило нардепу в качестве возмещения от телеканала "Прямой" по решению суда.

Со своей стороны Марченко в качестве доходов задекларировала 258,6 млн грн дивидендов от кипрской Tumillon Investments LTD, 2,9 млн грн от отчуждения недвижимого имущества и 14,3 тыс. грн от предоставления имущества в аренду.

Что касается банковских счетов Медведчука, то на них в Украине и Беларуси он хранит 853,3 тыс. евро, 1,21 млн грн, 24,3 тыс. российских рублей и 2 швейцарских франка. Еще $210 тыс. нардеп держит в наличных средствах.

На счетах Марченко в банках лежит 4,1 млн евро, 56 тыс. грн и $513. Наличные сбережения – 1,8 млн евро.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в июле 2019 стало известно, что ростовский миллиардер Сергей Кислов продал свои нефтеперерабатывающие активы Медведчуку.

Контрольным пакетом акций сразу пяти его компаний – "Новошахтинского завода нефтепродуктов", "НЗНП Трейд", "Юг Энерго", "Торгового Дома НЗНП" и "Роузвуд Шиппинг" – обладает кипрский офшор Ventolor Investment Limited.

Конечный бенефициар Ventolor Investments Limited скрытый по цепочке офшоров. Отмечается, что их реальный владелец – Оксана Марченко, супруга Медведчука.

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