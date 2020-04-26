Масштабная коррупция на таможне: Уманский назвал огромную сумму, которую каждый год теряет бюджет

В результате масштабной коррупции на украинской таможне и в налоговой, государственный бюджет теряет от $120 до $180 млрд в год.

Как заявил в интервью телеканалу "Прямой" бывший министр финансов, а ныне советник главы Офиса президента Украины Игорь Уманский, теневые схемы в таможенной и налоговой службах приносят их создателям $12-15 млрд в месяц (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Игорь Уманский рассказал о коррупции на таможне

"И если бюджет эти средства не получил, то кто же их получил? Система, которая получает этот дополнительный доход для себя, заинтересована, чтобы все оставалось так, как есть на сегодняшний день", – отметил он.

По словам экс-главы Минфина, в Украине премьер-министры меняются, а люди, которые управляют теневыми доходами на таможне, остаются.

Он высказал мнение, что после смены глав таможни Максима Нефьодова и налоговой Сергея Верланова коррупционная система будет работать так же, как и до этого.

Также Уманский подчеркнул, что бенефициаров этой системы очень много – более 30 человек.

"Чтобы подобные группы влияли на кадровые решения – раньше такого никогда не было", – добавил экс-министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пятницу, 24 апреля, на внеочередном заседании Кабмина были освобождены председатель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов и председатель Государственной налоговой службы Сергей Верланов.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что освобождение Нефьодова и Верланова – это продолжение политики вытеснения из правительства антикоррупционеров.

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