"Маріанєтка, уєжжал, скіки": филолог назвала главные ошибки Зеленского

Неправильные ударения, использование российских слов, нехватка навыков публичных выступлений в амплуа политика и вызванное этим волнения в речи являются основными ошибками президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в интервью "Экспрессу" рассказала кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Института украинского языка Оксана Тищенко.

"Иногда президенту трудно сформулировать мысль из-за недостаточного знания предмета разговора. Тогда возникает эффект "генератора слов", выдачи заготовок и слов-паразитов, как “дякую, дуже дякую”, “я буду”, “я зроблю”, “стара влада”, “ми зробимо краще”, “щоб людям було краще”, “да, да”, “так, так”.

Также филолог отметила, что Зеленский не может четко и лаконично выражаться. Как следствие, возникают сложные для восприятия конструкции, с многочисленными повторами, путаной логикой изложения. Свои паузы президент заполняет звуками "еее", "ааа".

"Часто у Зеленского предложения громоздкие, путаные, нелогичные. Например, “деталі з переїздом ви побачите дуже детальніше”, “вшануємо тих, хто загиб, якщо можна, хвилиною мовчання”. Думаю, все заметили еще и частое переключение языкового кода - с украинского языка на русский и наоборот: “шо ви мені тут інтерв’ю вєдьотє?”.

Владимир Зеленский

Еще президент часто употребляет слова паразиты: “там”, “ну”, “не це”, что показывает его бедность языка и недостаточное умение оперировать словарным запасом. Зеленский также делает неправильное ударение в словах: “нікУди”, “скАжу”, “зрОблю”, “разОм”, “твЕрдий”.

Тищенко отметила, что в речи Зеленского много суржика под влиянием русского языка: а: “шо”, “шось”, “уєжжали”, “скіки”, “де, пакажеш?”, “бойлєр”, “шо я маріанєтка”, “інвєстиції”, “кіломєтрів”, “компаніямі”, “сто тищ”, “визволили від сєпаратістов”, “терорістов”.

Как сообщал OBOZREVATEL, Администрация президента Украины начала служебное расследование относительно идентичности части речи Владимира Зеленского в Брюсселе и одного из выступлений пятого украинского главы Петра Порошенко.

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