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25 февраля • обновлено в 20:55
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Сергей Лещенко
Сергей Лещенко
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Манипуляцию Тимошенко удалось вскрыть: смотрите на ее реакцию!

18.4т

Обожаю эфиры с Юлией Тимошенко. К сожалению, она всегда уходит заранее, чтобы не присутствовать на моей части выступления. Потому что хорошо знает - с фактами в руках я разрушу многие ее мыслевирусы.

Юлия Владимировна - лучший украинский политик. Она 24 года уже в парламенте. Начала в 1996 году. Тогдашний премьер Лазаренко попросил одного из министров Дурдинца освободить округ для Тимошенко, которой была срочно нужна депутатская неприкосновенность. Аж страшно вспомнить - когда она начинала, я еще в школу ходил, а мне уже скоро 40.

И хотя Тимошенко ушла с эфира, не дождавшись окончания, некоторые примеры неправды и манипуляций удалось вскрыть прямо у нее на глазах. Смотрите за ее реакцией!

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Автор
Сергей Лещенко Сергей Лещенко
Персона
Юлия Тимошенко
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Сергея Лещенко
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
еб.ный скунс,ты работать думаеш?га.н.на кусок !
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Тарас Бор
Тарас Бор
Я вот думаю,кто мне более непонятен,Юлия Владимировна или Сырожа.И Сырожа побеждает с большим отрывом.
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Олесь Андрій
Олесь Андрій
Лєщенко-маніпулятор.
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