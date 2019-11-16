Советник по политическим вопросам посольства США в Украине Дэвид Холмс подтвердил, что президент Дональд Трамп мог оказывать давление на главу Украины Владимира Зеленского, чтобы провести расследование по политическим мотивам против бывшего вице-президента США и главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена.

Об этом Холмс сказал в пятницу, 15 ноября, на открытом заседании следствия Палаты представителей Конгресса США об импичменте Трампа, передает CNN (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дэвид Холмс отметил, что посол США в Европейском Союзе Гордон Сондленд сказал Трампу, якобы украинский президент сделает "все, что вы попросите". Он также подтвердил, что украинцы собираются "расследовать дело по поводу Байдена через день после того, как Трамп скажет Зеленскому об этом".

Трам и Зеленский коллаж

"Сондленд заявил Трампу, что Зеленский "любит твою задницу". Тогда я услышал, как президент Трамп спрашивает: "Итак, он будет инициировать расследование?". Посол Сондленд ответил, что "он это сделает", добавив, что президент Зеленский сделает "все, что вы попросите", – заявил Холмс.

Заявление сотрудника посольства США подтвердили показания исполняющего обязанности посла США в Украине Билла Тейлора. Холмс также рассказал, что Сондленд звонил Трампу, и сотрудник посольства услышал характерный голос американского президента.

Согласно изложенной Холмсом версии, 26 июля он находился в ресторане в Киеве вместе со Сондлендом, а также двумя коллегами. Посол США в ЕС тогда якобы разговаривал по телефону с Трампом, а Холмс слышал некоторые реплики.

"Пока мы советовали украинским коллегам соблюдать верховенства закона и расследовать истинные обвинения в коррупции, было требование, чтобы президент Зеленский лично взял на себя обязательства относительно конкретного расследования политического конкурента президента Трампа", – сказал Холмс.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп сайт президента

Холмс также подтвердил показания Тейлора относительно позиции Трампа по Украине. Так, сотрудник посольства сказал, что он спросил Сондленда, "правда ли, что президент Трамп не заботится об Украине?". На что тот ответил, что "Трампа интересуют большие вещи, которые приносят пользу президенту. Например, расследование Байдена, которое подталкивал господин Джулиани".

Как сообщал OBOZREVATEL :

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram