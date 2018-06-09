Ляшко рассказал, как снизить тарифы в Украине

Нынешние тарифы на коммунальные услуги можно снизить вдвое, а цену на газ не повышать при условии увеличения собственной добычи энергоносителей.

Об этом заявил народный депутат, лидер Радикальной партии Олег Ляшко в эфире телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что с повышением цены на газ в Украине упадет промышленное производство, а производители потеряют рынки сбыта.

"Цены на газ поднимают не только для граждан, но и для промышленности. Таким образом наша продукция подорожает и станет неконкурентоспособной. В результате закроются предприятия, люди останутся без работы и вынуждены будут ехать за границу. В результате деиндустриализации, мы будем иметь возможности поднимать людям зарплаты", - сказал он.

Ляшко обратил внимание, что на внутреннем рынке США цена на газ составляет $103.

"Они держат низкую цену на газ для того, чтобы создавать преференции для своего национального производителя. Нам навязывают энергозатратность, деиндустриализацию и продажа дешевой рабочей силы", - заявил лидер Радикальной партии.

По его словам, повышение тарифов приведет к обеднению населения. Однако цену газа можно снизить за счет объемов добычи.

"Себестоимость добычи украинского газа - 1500-2000 гривен за тысячу кубов. Добавьте рентабельность, транспортные расходы и максимальная цена на газ будет 3000-3500 гривен, а нам говорят платить 8000, 9000 или 11000 гривен. В европейских цен на газ должны быть европейские зарплаты и пенсии. Поднятие цены на газ вместо поднятия зарплат и пенсий - это политика обнищания украинцев и подорожание нашей продукции. В прошлом году завезли на 3 миллиарда долларов импортного угля, в то время, когда наши шахтеры сидят без зарплаты по несколько месяцев. Миллиарды на российский уголь есть, а на инвестиции в добычу украинского угля нет. Мы предлагаем другую политику: увеличение добычи собственного газа, угля и торфа, энергомодернизации и установку счетчиков в каждую квартиру, что позволит в два раза снизить тарифы", - резюмировал Ляшко.