Луценко предоставил документы, обличающие ложь Йованович в Конгрессе. Видео

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко предоставил доказательства лжи бывшего посла США в Украине Мари Йованович в показаниях перед Конгрессом.
Об этом бывший глава ГПУ рассказал в интервью "Украинской правде". Луценко раскрыл правду, зачем хотел встретиться с генпрокурором США.
Он сообщил, что во времена беглого президента Украины Виктора Януковича в Штаты незаконным путем были выведены 7 млрд долларов.
"Некоторые оффшоры также присутствовали и в выводе 7 млрд. Это означает, что действовала та же (преступная – Ред.) организация, теми же методами, а иногда и теми же инструментами. Соответственно я обратился к уполномоченным лицам США помочь нам с расследованием этого дела. Ответа я не получил. Тогда я обратился в посольство США с предложением организовать мне встречу с генеральным прокурором США, чтобы обсудить этот вопрос", – пояснил он.
Луценко отмечает, что в своих показаниях Йованович солгала насчет его встречи в США.
"В показаниях Мари Йованович Конгресса есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах. Я взял эти документы... Это письмо датировано 28.10.2017 года. И Мари Йованович сказала неправду Конгрессу США, когда сказала, что я не предоставил информации, с чем я хочу встретиться с генеральным прокурором США", – сообщил он.
Юрий Луценко
Скриншот
Экс-генпрокурор утверждает, что его обращения не заимели успеха.
"Я хотел добиться возвращения в Украину 7 млрд долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни в центральной правоохранительной системе США, ни в посольстве", – подытожил Луценко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в мае 2019 года США приняли решение отозвать Мари Йованович с должности американского посла в Украине.
Напомним, что Йованович попала в громкий скандал с генпрокурором Украины Юрием Луценко. Так, он заявил о том, что посол США во время первой встречи якобы предоставила ему перечень лиц, которые не подлежат преследованию.
Позже генпрокурор признался, что списка он не получал, однако Йованович проявляла интерес к делу Виталия Касько (экс-заместитель Генерального прокурора).
Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
11 октября в Конгрессе Йованович заявила, что ее убрали с должности в результате прямого давления президента Дональда Трампа на Госдепартамент, и открестилась от обвинений его адвоката Руди Джулиани.
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