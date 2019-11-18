Луценко предоставил документы, обличающие ложь Йованович в Конгрессе. Видео

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко предоставил доказательства лжи бывшего посла США в Украине Мари Йованович в показаниях перед Конгрессом.

Об этом бывший глава ГПУ рассказал в интервью "Украинской правде". Луценко раскрыл правду, зачем хотел встретиться с генпрокурором США.

Он сообщил, что во времена беглого президента Украины Виктора Януковича в Штаты незаконным путем были выведены 7 млрд долларов.

"Некоторые оффшоры также присутствовали и в выводе 7 млрд. Это означает, что действовала та же (преступная – Ред.) организация, теми же методами, а иногда и теми же инструментами. Соответственно я обратился к уполномоченным лицам США помочь нам с расследованием этого дела. Ответа я не получил. Тогда я обратился в посольство США с предложением организовать мне встречу с генеральным прокурором США, чтобы обсудить этот вопрос", – пояснил он.

Луценко отмечает, что в своих показаниях Йованович солгала насчет его встречи в США.

"В показаниях Мари Йованович Конгресса есть прямая ложь. Она утверждает, что я хотел этой встречи, но отказался предоставить документы о том, что именно я хочу обсудить в Штатах. Я взял эти документы... Это письмо датировано 28.10.2017 года. И Мари Йованович сказала неправду Конгрессу США, когда сказала, что я не предоставил информации, с чем я хочу встретиться с генеральным прокурором США", – сообщил он.

Юрий Луценко Скриншот

Экс-генпрокурор утверждает, что его обращения не заимели успеха.

"Я хотел добиться возвращения в Украину 7 млрд долларов. К сожалению, я не нашел поддержки ни в центральной правоохранительной системе США, ни в посольстве", – подытожил Луценко.

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