"Лучше уж с Бандерой!" Цимбалюк на "Эхо Москвы" прошелся по "русскому миру"

Украинский журналист Роман Цимбалюк выразил уверенность в том, что Россия окончательно потеряла влияние на Украину.

Об этом он заявил в эфире радио "Эхо Москвы" и объяснил, как страна-агрессор сама подтолкнула наше государство к европейскому вектору развития (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вообще у нас все проблемы, которые возникли после 2014 года, связаны с тем, что почему-то много пришло в Россию нефтедолларов, все вспомнили, что Россия большая, сильная и богатая страна и пора соседние страны возвращать в стойло. Но это "стойло" может по-разному действовать. Когда-то Франция и Германия много воевали, но сейчас контролируют весь европейский континент, зону Евросоюза", – провел параллель журналист.

"Они это делают таким образом, что люди в соседних странах не теряют свои флаги, получают от этого массу возможностей – свободный рынок, свободу передвижения, лоукостеры, достойный уровень жизни. И самое главное – им за это не предлагают сесть на подвал где-нибудь в Берлине или Будапеште. Если бы Россия в рамках программы возвращения своего величия действовала бы так", – добавил Цимбалюк.

Роман Цимбалюк Скриншот видео

Он подчеркнул, что есть множество исследований о том, что членство Украины в Таможенном союзе было бы ей выгодно с экономической точки зрения. Однако наша страна отказалась от этого, чтобы не потерять главную ценность – свою свободу.

"Почему Украина отказалась? Потому что здесь ставят вопрос о том, чтобы ликвидировать украинское государство. А у нас это ценность для очень многих. И когда у тебя такой выбор... Но это не мы сделали выбор. Ведь мы же не начали расширяться за счет Российской Федерации", – объяснил журналист.

Кроме того, добавил он, Россия оказала себе медвежью услугу, изъяв из политического поля Украины самый пророссийский электорат. Это произошло после оккупации части Донбасса. Таким образом она заставила переосмыслить свои взгляды людей со свободных территорий, которые симпатизировали дружбе с Москвой.

"Все остальные, которые сомневались, когда смотрят на донецкие тюрьмы, комендантский час, они думают: "Да нет, лучше уж со Степаном Бандерой и аэропортом работающим в Харькове, чем в 10 часов сидеть дома и не высовываться. Потому что придут какие-то люди в российской военной форме, найдут у тебя майку "Шахтар", донецкого клуба в эвакуации, и обвинят вас в шпионаже в пользу СБУ и посадят на 10 лет тюрьмы", – сделал вывод Цимбалюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Цимбалюк ярко высказался о российской агрессии в Украине и напомнил о том, как Кремль пытается скрывать это преступление. Он считает, что Россия не хочет выплачивать компенсации за катастрофу МН17, чтобы не признавать свою причастность к теракту и войне на Донбассе.

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