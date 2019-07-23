"Лучше бы он был жив!" Савченко разразилась скандальным заявлением о Захарченко

Народный депутат Верховной Рады (внефракционный) Надежда Савченко, которая не прошла в новый парламент, заявила, что для Украины было бы лучше, если бы главарь "ДНР" Александр Захарченко был жив.

Соответствующим видеоинтервью поделились читатели OBOZREVATEL на официальном Telegram-канале издания (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Ты признавалась, что тебе приходилось жать руку бывшему главарю "ДНР" Александру Захарченко. Что ты почувствовала, когда узнала, что его подорвали в ресторане?" – спросили у Савченко.

Савченко и Захарченко

По словам нардепа, она видела немало смертей. "Единственное – для Украины было бы лучше, если бы он был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают её. Наверное, Захарченко достоин был жизни", – заявила она.

Нардеп также выразила мнение, что Захарченко "убрали" с разрешения ФСБ России и для выполнения этого задания в "ДНР" было достаточно исполнителей.

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