"Лучше бы он был жив!" Савченко разразилась скандальным заявлением о Захарченко

Народный депутат Верховной Рады (внефракционный) Надежда Савченко, которая не прошла в новый парламент, заявила, что для Украины было бы лучше, если бы главарь "ДНР" Александр Захарченко был жив.
Соответствующим видеоинтервью поделились читатели OBOZREVATEL на официальном Telegram-канале издания (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
"Ты признавалась, что тебе приходилось жать руку бывшему главарю "ДНР" Александру Захарченко. Что ты почувствовала, когда узнала, что его подорвали в ресторане?" – спросили у Савченко.
Савченко и Захарченко
По словам нардепа, она видела немало смертей. "Единственное – для Украины было бы лучше, если бы он был жив. У людей, которые все затевали, было какое-то понимание, зачем нужен конфликт. Они его лучше прочувствовали и понимали, что надо заканчивать. Конечно, человека всегда жаль. Именно как человека. Жаль, что случаются убийства, что люди не проживают свою жизнь спокойно в мире. Не развивают страну, а уничтожают её. Наверное, Захарченко достоин был жизни", – заявила она.
Нардеп также выразила мнение, что Захарченко "убрали" с разрешения ФСБ России и для выполнения этого задания в "ДНР" было достаточно исполнителей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Взрыв в кафе "Сепар" в Донецке прогремел вечером 31 августа - было использовано безоболочное взрывное устройство. В результате погибли главарь "ДНР" Александр Захарченко и его телохранитель Вячеслав Доценко.
31 августа 2018 года террористы в Донецке задержали "украинских диверсантов", которых обвинили в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.
В январе 2019 года известный украинский режиссер Сергей Лозница заявил, что видео, на котором запечатлено убийство Захарченко, могло быть постановочным.
В "ДНР" заявили, что убийцами Захарченко якобы являются сотрудники СБУ.
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