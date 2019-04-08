Лоббисты России в ПАСЕ набросились на делегацию Украины: что произошло

Руководитель немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Андреас Ник допустил неприемлемое поведение в отношении народных депутатов Украины.

Об этом рассказал народный депутат (внефракционный) Борислав Береза, отметив, что инцидент произошел на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии, передает "Укринформ".

"Все складывается именно так, как хотят лоббисты России... То, что происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии выражались грубыми ругательствами в сторону украинской делегации. Более того - была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение противостояния с ними", - сказал он.

Береза уточнил, что главным вопросом этой закрытой встречи была позиция ЕНП по изменению регламента ПАСЕ, чтобы обеспечить возможность возвращения российской делегации в Ассамблею.

ТАСС

"Когда их вынудили признать, что это проводится для россиян, тогда мы подняли главный вопрос: что для вас важнее - деньги или принципы? Мы спросили: почему вы готовы простить России 12 тыс. жизней, которые украинцы отдали? После этого началась ругань немцев", - заявил Береза.

По его словам, руководитель немецкой делегации Андреас Ник "повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и перенял навыки гопоты".

"Грубая лексика и поведение немцев оскорбили всех", - отметил представитель украинской делегации в ПАСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ПАСЕ представят доклад, целью которого является лишение Ассамблеи права налагать санкции на Россию.

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