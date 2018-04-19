Лилась кровь: нардепы устроили драку на телеканале. Фото и видео

Внефркционный нардеп Сергей Мельничук и депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько устроили драку после эфира ток-шоу на телеканале NewsOne.

Поводом для конфликта послужило исключение Мельничука из фракции. Еще в прямом эфире депутаты обменивались претензиями.

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После программы случилась драка, в результате которой Мельничук сломал нос Линько. Последний отметил, что заявление в полицию писать не будет, но нос, скорее всего, сломан.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в студии "5 канала" подрались народные депутаты от фракции "Батьківщина" Вадим Ивченко и партии Блок Петра Порошенко Алексей Гончаренко.