Лерос ответил Тищенко и анонсировал новые пленки, чтобы "вывести чертей на чистую воду"
Нардеп пообещал еще ряд интересной информации
Также Лерос обратился к президенту Владимиру Зеленскому
Народный депутат Гео Лерос анонсировал публикацию серии новых записей разговоров высокопоставленных чиновников.
В эфире телеканала "Прямой" он заявил, что намерен "вывести этих чертей на чистую воду".
"Будет еще ряд интересной информации, которой, как я сказал, буду выводить этих чертей на чистую воду", – сказал Лерос.
Нардеп уточнил, что речь идет о президенте Украины, Службе безопасности и других правоохранительных органах.
"Они защищают сейчас всю эту коррупционную стаю. Но рано или поздно, надеюсь, что рано, Зеленский перестанет быть президентом и ему не удастся покрывать этих людей", – подчеркнул он.
Также Лерос ответил заместителю главы фракции "Слуга народа" Николаю Тищенко, который якобы попросил СБУ выделить нардепу охрану.
"Уважаемые продажные шкуры, если Тищенко или Комарницкому что-то нужно от СБУ, то они получают настоящий консьерж-сервис, когда их с почестями завозят во внутренних двор СБУ на оперативном авто, сливают дела против вашего ОПГ и фабрикуют дела на оппонентов", – написал он на своей странице в Facebook.
Кроме того, он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с вопросом: "Откуда "смотрящий за Киевом" знает о письме Баканова на меня, которое я нигде не публиковал?".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сперва народный депутат Украины Гео Лерос заявил, что располагает аудиозаписями, на которых бывший депутат Киевского горсовета Денис Комарницкий и "слуга народа" Николай Тищенко якобы планируют на него покушение.
1 октября Лерос действительно опубликовал записи разговоров якобы Тищенко и Комарницкого, в которых фигурирует имя председателя Офиса президента Андрея Ермака.
Вскоре Лерос обнародовал вторую часть записей разговоров якобы нардепа от "Слуги народа" Николая Тищенко, "смотрящего" за Киевом Дениса Комарницкого и одного из его партнеров. В нем фигуранты переговоров обсуждают, как отбелить репутацию Тищенко, и угрозы Леросу.
После этого Николай Тищенко якобы попросил Службу безопасности выделить Гео Леросу охрану.