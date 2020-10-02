"Коля, мы все заберем!" Лерос обнародовал резонансные пленки Тищенко-Комарницкого

В четверг, 1 октября, народный депутат Украины Гео Лерос, как и обещал, опубликовал записи разговоров якобы заместителя фракции "Слуга народа" Николая Тищенко и бывшего депутата Киевского горсовета Дениса Комарницкого.

Голоса, похожие на Тищенко и Комарницкого, обсуждают теневые схемы и публичную дискредитацию своих оппонентов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Коля, мы все заберем!"

Якобы Комарницкий говорит по телефону якобы Тищенко, что он не боится уголовного преследования.

"Такого у меня не было. Чтобы какая-то собака бл*ть посмотрела в нашу сторону бл*ть, а мы, бл*ть, по углам разбежались. Никогда. Просто никогда. Бл*ть, ну им с нами не повезло, братец... Они не тех кусают. Все, Коль. Все заберем. Вот ты посмотришь", – обещает он.

По словам якобы Комарницкого, "при нашей власти это все бл*ть украдено".

Далее якобы Комарницкий напоминает якобы Тищенко о его бандитском прошлом.

"Хорошо, что мы с тобой еще из того времени, да?.. Не, ну смотри, слава Богу, что наш с нами. Потому что я переживал, чтобы он не начал там, знаешь..." – отмечает он, вероятно имея ввиду главу Офиса президента Андрея Ермака.

Якобы Комарницкий вспоминает про историю с вантами, которые пропали с Подольско-Воскресенского моста в Киеве.

"Ну ты ему сказал, что ванты не нашли? Ахах... Напиши, скажи, что все нормально. Сп*здженные ванты с моста не нашли, бл*ть, хорошо спрятали. Ха-ха-ха..." – просит он передать Ермаку.

"Хорошо, что дошло до Первого. Андрей подключился"

Другой телефонный разговор якобы Комарницкий ведет з одним из народных депутатов о создании группы внутри фракции "Слуга народа".

"Группу, которая поддерживает политику Первого человека, которая консолидирована... Ты не понял, там кипишь,.. этого дела, оно долетело туда до Первого, слава Богу... Андрей включился", – рассказал он.

Напомним, ранее Тищенко заявил, что обвинения Лероса в якобы подготовке покушения на него – полная ерунда.

Чем отличился Тищенко

Николай Тищенко является кумом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

Бывший глава ОП Андрей Богдан в интервью Дмитрию Гордону говорил о немалом влиянии Тищенко на президента Владимира Зеленского.

"Тищенко не просто моральный авторитет, но и визионер. Он пользуется доверием общества, доверием менеджмента Офиса президента и самого президента", – заявил он.

Сам Тищенко известен своими курьезами. В мае 2019 года он принял участие в развлекательном шоу "Караоке на колесах", где под музыку в машине станцевал тверк.

Осенью прошлого года Тищенко оконфузился из-за "формулы Штайнмайера". Решение конфликта на Донбассе он попытался объяснить через "насос" и "резиновую куклу".

В апреле стало известно, что ресторан Тищенко "Велюр" в Киеве открыто работает во время жесткого карантина. За это он попал под шквал критики украинцев.

А когда на столичных Позняках взорвался жилой дом, нардеп приехал к пострадавшим жильцам с лимонами, якобы им нужны витамины.

В мае пранкер Джокер узнал о тайной встрече Тищенко с так называемым смотрящим за Киевом бизнесменом Денисом Комарницким. "До 9 вечера партнеры о чем-то терли. А после разъехались по домам", – сообщил Джокер.

В июне Тищенко занялся обустройством песочниц на столичных детских площадках. При этом рабочие явно перестарались, наполнив песочницы с горкой. Это рассмешило пользователей соцсетей.

Депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил, что Тищенко и Комарницкий подкупают избирателей похищенным с площадки ОАО "Мостострой" песком. Речь идет о земельном участке площадью 16,7951 га, расположенном по ул. Промышленной в Голосеевском районе Киева.

По информации активистов, "Мостострой" контролируется Тищенко и Комарницким и незаконно намывает песок на площадке коммунальной собственности. Из-за преступной деятельности киевляне теряют миллионы гривен, а из-за бесконтрольного намыва страдает экосистема Днепра.

Кто такой Комарницкий

Денис Комарницкий с 2008 по 2014 год был депутатом Киевсовета, сопредседателем фракции "Блока Леонида Черновецкого", членом постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

В августе 2010 года он был избран председателем наблюдательного совета ПАО "Киевгорстрой".

В декабре 2012 года Шевченковский райсуд Киева приговорил Комарницкого к двум годам условно за избиение адвоката Гранцева.

После смены власти в 2019 году Комарницкий стал новым "смотрящим" на киевском рынке недвижимости. По утверждению СМИ, глава Офиса президента Андрей Ермак через Комарницкого взял под свой контроль практически все крупные тендеры в Киеве и через своих людей занимается вымыванием средств из столичного бюджета.

В мае 2020 года Джокер обнародовал аудио, на котором якобы Комарницкий требует от замглавы КГГА Вячеслава Непопа лоббировать строительные проекты и угрожает уголовными делами.

Тогда Лерос требовал от ОП прокомментировать связи со "смотрящим" Комарницким и его влияние на власти Киева.

Также стоит отметить, что в списке партии "Перемога Пальчевського" на выборах в Киевсовет есть Александр Сергеевич Комарницкий – скорее всего, брат Дениса Комарницкого.

Скандал между Леросом и Ермаком

В марте Лерос опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции брата главы ОП Дениса Ермака.

Лерос заявил, что Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.

По словам нардепа, он получил скандальные "пленки Ермака" абсолютно бесплатно. Они пришли на его почту.

Андрей Ермак тогда поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

Денис Ермак признал, что он проводил встречи с людьми на скандальных "пленках", которые опубликовал Лерос, но заверил, что все показанное на них вырвано из контекста.

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