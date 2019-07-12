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Легализация марихуаны и однополые браки: у Зеленского высказались об острых вопросах

1.7т Читать материал на украинском

У президентской партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

Об этом в интервью журналу "Новое Время" заявил глава политсилы Дмитрий Разумков. Он назвал данные вопросы сложными и подчеркнул, что касательно них "идут глубокие внутрипартийные дискуссии".

"Мы понимаем, что какой бы не был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", – сказал Разумков.

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Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков

РБК-Украина

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, накануне Дмитрий Разумков допустил возможность проведения референдума по языковому вопросу.

До этого он заявил, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

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Персона
Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
политика Партия "Слуга народа" марихуана ЛГБТ
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Умничает,петляет,а 73% одобрительно кивают с тупым фейсом об тейбл.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Марихуана ещё ладно ну а извращенцы и педофилоы ЛГБТ должны быть кастрированы согласно закона!!!это из за ЛГБТ потом педофилов насилуют детей
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Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
А шо, это нормально! пусть пiдрiоты курнут, а потом друг друга в ж.... шпилят! тока за это стоял майдан!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Петренко Амадеус, курнут и тебя дурака отимеют на Майдане
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