Легализация марихуаны и однополые браки: у Зеленского высказались об острых вопросах

У президентской партии "Слуга народа" пока нет единой позиции относительно легализации марихуаны и однополых браков.

Об этом в интервью журналу "Новое Время" заявил глава политсилы Дмитрий Разумков. Он назвал данные вопросы сложными и подчеркнул, что касательно них "идут глубокие внутрипартийные дискуссии".

"Мы понимаем, что какой бы не был наш ответ, найдутся те, кто будет недоволен. Поэтому, как только мы достигнем консенсуса в этом вопросе, обязательно проинформируем общественность", – сказал Разумков.

Дмитрий Разумков РБК-Украина

Напомним:

20 мая в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о о легализации медицинского каннабиса. Владимир Зеленский заявил, что он поддерживает данную инициативу.

23 июня, в день проведения Марша равенства в Киеве, в Администрации президента призвали полицию не допустить столкновений между сторонниками и противниками ходы.

Как писал OBOZREVATEL, накануне Дмитрий Разумков допустил возможность проведения референдума по языковому вопросу.

До этого он заявил, что намерен и дальше публично разговаривать на русском языке, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма.

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