"Сдача интересов Украины": ветеран АТО спрогнозировал последствия легализации бандитов Донбасса

План мирного урегулирования на Донбассе, известный как "формула Штайнмайера", является сдачей государственных интересов Украины.

Такое заявление сделал в эфире ObozTV участник войны на Донбассе Глеб Бабич. По его словам, внедрение формулы Штайнмайера фактически является "легализацией бандитов".

Бабич напомнил, что подписание документа вызвало протесты в Киеве и других городах: "Протестный потенциал Украины себя демонстрировал уже не один раз. Это естественная реакция нашего общества на то, что происходит. Можно не выходить, но тогда у нас точно будет как за поребриком".

"Я не буду расписываться за всех, скажу свое личное мнение. План Штайнмайера – это сдача государственных интересов. Это неотвратимая легализация всего того, что сейчас есть на Донбассе. Это легализация бандитов через якобы "выборы". Там речь идет о том, что будут проведены выборы якобы по законам Украины, но контролировать это будет только ОБСЕ", – заявил ветеран АТО.

По его мнению, договоренность о выводе из ОРДЛО всех вооруженных формирований выполняться не будет.

"Россия сейчас не признает своего присутствия на Донбассе. Потому если Россия говорит – ок, тут нас больше нет, то ничего не изменится. Выборы могут происходить только после того, как Украина восстановит контроль над всей территорией Донбасса и конечно над границей между нами и Российской Федерацией. Никаких других способов реализации этого не может быть. А потом будут выборы по законам Украины", – отметил он.

По словам Бабича, он обсуждал план Штайнмайера с украинскими военными, находящимися на передовой – "они откровенно не понимают того, что происходит".

24tv.ua

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