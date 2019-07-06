"Ласточка ты моя внимательная!" Зеленский сорвался на украинце, сделавшему ему замечание

Президент Украины Владимир Зеленский публично сорвался на украинце в социальной сети Facebook после того, как тот сделал ему замечание.

Так, на странице главы Офиса президента Андрея Богдана появилось фото, на котором он сам, а также глава государства и первая леди позируют на фоне Ниагарского водопада. Один из пользователей обратил внимание на то, что официальный визит президента в Канаду длился с 1 по 3 июля и спросил, что Зеленский делал в Канаде 4 июля.

"А где же ты, солнышко, было 4-й день? Не в той же Канаде, отдыхая за наш счет от целого месяца президентства?" – спросил украинец.

Андрей Богдан с четой Зеленских Facebook Андрея Богдана

Ответ Зеленского был не менее ироничный: "А я, тучка ты моя, был в Киеве, на работе. Выкладывают пиарщики иногда позже, ласточка ты моя внимательная!".

Как сообщал OBOZREVATEL, перед этим в пресс-службе Зеленского опубликовали анонс его визита в Канаду, перепутав столицу Оттаву с крупнейшим городом страны Торонто.

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