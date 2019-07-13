"Кумовство с Медведчуком – не проблема": в "Слуге народа" заступились за скандального кандидата

Кумовство супруги соучредителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко и жены кандидата в депутаты Андрея Холодова Екатерины Шаховской не является основанием для исключения последнего из избирательного списка партии "Слуга народа".

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это даже не родственные, а религиозно-традиционные связи, и они не между господином Андреем и господином Медведчуком, а они между женой господина Андрея и женой господина Медведчука", – отметил Корниенко.

Александр Корниенко radiosvoboda.org

Также руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" ответил, что думает о сигаретном "теневом" бизнесе Холодова в Киеве, который не так давно раскрыли СМИ:

"Это вообще информация, которую надо очень тщательно проверять... Нам с того расследования не было понятно, это правда, или это опять какие-то махинации".

Кроме того, Корниенко заявил, что вилла в Вене за 6 миллионов евро, которую имеет в собственности Холодов, также не вызывает вопросов у руководства партии:

"Ну, расследователи говорили о каких-то виллах за рубежом. Если у нас это уже проблема, вилла за рубежом...".

Также Александр Корниенко подчеркнул, что Андрей Холодов остается кандидатом в депутаты от партии и уже не может быть удален из списка.

"Мы уже не можем изымать. Уже процедура закончилась. То есть до 8 июля можно было", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о Холодове:

Кандидата в нардепы знают как "короля табачных киосков". По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году.

Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком . Детей Холодова крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

Холодов имеет двойное гражданство. Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия.

Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

Несмотря на скандальные факты о Холодове, 8 июля партия отказалась исключить его из списка.

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