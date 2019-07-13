Главная Новости
Мова Язык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Кумовство с Медведчуком – не проблема": в "Слуге народа" заступились за скандального кандидата

4.4т Читать материал на украинском

Кумовство супруги соучредителя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука Оксаны Марченко и жены кандидата в депутаты Андрея Холодова Екатерины Шаховской не является основанием для исключения последнего из избирательного списка партии "Слуга народа".

Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил руководитель предвыборного штаба партии Александр Корниенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Это даже не родственные, а религиозно-традиционные связи, и они не между господином Андреем и господином Медведчуком, а они между женой господина Андрея и женой господина Медведчука", – отметил Корниенко.

Александр Корниенко

Александр Корниенко

radiosvoboda.org

Также руководитель предвыборного штаба партии "Слуга народа" ответил, что думает о сигаретном "теневом" бизнесе Холодова в Киеве, который не так давно раскрыли СМИ:

"Это вообще информация, которую надо очень тщательно проверять... Нам с того расследования не было понятно, это правда, или это опять какие-то махинации".

Кроме того, Корниенко заявил, что вилла в Вене за 6 миллионов евро, которую имеет в собственности Холодов, также не вызывает вопросов у руководства партии:

Новости
Запутался во лжи? Всплыли новые подробности о скандальном "слуге народа" Куницком

"Ну, расследователи говорили о каких-то виллах за рубежом. Если у нас это уже проблема, вилла за рубежом...".

Также Александр Корниенко подчеркнул, что Андрей Холодов остается кандидатом в депутаты от партии и уже не может быть удален из списка.

"Мы уже не можем изымать. Уже процедура закончилась. То есть до 8 июля можно было", – отметил он.

Ранее OBOZREVATEL писал, что известно о Холодове:

  • Кандидата в нардепы знают как "короля табачных киосков". По данным источников, "там налицо полный набор: левые чеки, уклонение от налогов". Журналисты утверждают, что член "Слуги народа" причастен к рейдерскому захвату завода "Эфкон-окна" в 2012 году.

  • Холодов тесно связан с кумом президента России Владимира Путина Виктором Медведчуком. Детей Холодова крестила жена Медведчука Оксана Марченко.

  • Холодов имеет двойное гражданство. Такую информацию о нем и еще трех членах "Слуги народа" со ссылкой на журналистов и общественников предоставила Центральная избирательная комиссия.

  • Холодов является бизнес-партнером народного депутата от "Волі народу" и руководителя строительной корпорации "Укрбуд", скандального киевского застройщика Максима Микитася, которого уличили в сговоре с одиозным российско-украинским олигархом Павлом Фуксом.

  • Несмотря на скандальные факты о Холодове, 8 июля партия отказалась исключить его из списка.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин Оксана Марченко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
48
5
Смешно
0
Интересно
10
Печально
18
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейт Адам
Рейт Адам
Хлопец уже бабло отлистал за место,а тут предьвы какие-то!)))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Guðannar Vindur
Guðannar Vindur
ЗЕкоМанду - на палю!
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
2 из 3 ответов | показать все
Соснова Лариса
Соснова Лариса
Сало Уронили, шо за говяжий язык?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Рейт Адам
Рейт Адам
Сало Уронили, ну давай на понятном для тебя изыке- палку им в жопу засунуть,как вы любите)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Уляхин Александр
Уляхин Александр
ну и рожи, где они их берут?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Блоги / мнения

ads pixel